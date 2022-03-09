甘肅泥頭車撞上鐵路橋　過路火車車頭脫軌墮河3死1重傷

甘肅白銀市昨晚（8日）有泥頭車車斗撞上鐵路橋橋面，導致過路火車的車頭脫軌墮至公路邊溝，火車上4人先後被救出，其中3人送院搶救後不治，另一人重傷。肇事泥頭車司機劉某某已被警方帶走。



事發於昨晚9時半，白銀市靖遠縣糜灘鎮黃河大橋附近，31024次貨運列車機車在蘭州鐵路局紅會支線K60+807處墮橋。現場救援人員介紹，事發時車頭上共有4人，其中一人先獲救並送到靖遠縣人民醫院接受治療。

事故發生後，多節貨車車廂仍停留在鐵路橋上，鐵路橋東西兩端約100米的範圍內已拉起警戒線。涉事的泥頭車仍停泊在鐵路橋下，車斗朝上翹起，火車車頭橫臥在旁邊的河道內。

由於火車車頭較重、硬度過高，難以破拆，救援工作難度較大。當地重新制定救援計劃，並緊急協調鐵路部門調集數台大型機械設備趕至現場。靖遠縣應急管理局局長黃育洲介紹，醫務人員已為被困者注射腎上腺素，並輸送營養液。

今日（9日）清晨5時，仍有3人被困在車頭中；上午7時，機車車體分離完畢，至11時半被困3人先後獲救，送到靖遠縣人民醫院搶救，終告不治。

值守民警表示，該橋已成危橋，禁止人員車輛從橋下通過。現場鐵路工作人員介紹，發生事故的鐵路為紅會鐵路，西起甘肅省白銀市白銀區，東到甘肅省白銀市平川區紅會，全長約120公里，平時主要承擔貨運任務，也有蘭州至平川區的客運列車從此經過。