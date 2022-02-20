有片｜遼寧一越野車網紅打卡地翻滾下坡　乘客疑從車內甩出遭輾斃

近年來，國內出現大量網紅景點，遊客都慕名到訪打卡，但不少景點都是誇大宣傳、虛假包裝，甚至是暗藏危險。

遼寧瀋陽市一處網紅越野車打卡地，昨日（19日）就發生致命事故，一輛白色越野車在爬坡時翻滾下坡，一名男子疑從車內甩出，後被越野車輾壓身亡。



事發於瀋陽市蘇家屯區渾河西峽谷一處網紅越野車打卡地。網傳影片顯示，出事的白色越野車在陡峭的土坡上爬頂，當車輛即將爬上坡頂時，卻突然失控翻滾下坡，揚起大量塵土。

事後，一名年輕男子從越野車上自行走出，並試圖移動車輛拯救被車壓着的同行男子，現場目擊者見狀紛紛上前幫忙。出事的越野車前擋風玻璃破碎，天窗打開，車頭外部多處有撞痕。

有目擊者稱，涉事的越野車並非瀋陽牌照，司機沒有受傷，出事的男子疑似是坐在副駕駛，當時沒有繫上安全帶，車輛翻滾下坡時疑從車內甩出，其後被車壓着，送院搶救後不治。

據了解，事發地點吸引不少人開車爬坡，土坡的坡度將近70度，經常有人翻車，還有人在現場售賣飲用水等。瀋陽市蘇家屯區公安分局王綱派出所工作人員稱，當地各個部門均非常重視此事，將加強安全管理。