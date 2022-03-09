微信朋友圈兜售「香港春藥」等違禁品猖獗　今年已逾6000帳號被封

微信安全中心周一（7日）發布公告，公布近期微信個人帳號發布色情及違禁品訊息的處理情況。2022年1月截至目前，通過用戶投訴證據，核實確認後共計處理23870個色情違規微信個人帳號、2600個「涉黃」微信群組。

值得一提是，公告中還列舉微信個人帳號發布、展示、傳播各類「違法違禁品」營銷訊息，當中包括宣傳銷售非法藥物和私煙等，今年以來已有逾6000微信帳號因此被封禁。



公告稱，針對部分用戶利用朋友圈、微信群組惡意發布色情低俗訊息，如雲端硬碟色情內容、影片、網站連結等，甚至組織招嫖的行為，微信團隊加強了打擊力度。

而利用互聯網銷售違禁品，違反刑法、治安管理處罰條例等法規。騰訊相關規則協議也明確約定，微信用戶不得利用微信發布違法違規訊息。2022年1月截至目前，微信通過用戶投訴證據，核實確認後共計處理6560個發布「違法違禁品」營銷訊息的微信個人帳號及3019個發布「違法違禁品」營銷訊息的微信群組。

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公告中還列舉了微信個人帳號發布、展示、傳播各類「違法違禁品」營銷訊息的多個違規示例，包括非法保健品和藥物、煙和電子煙、低俗色情、微信帳號買賣等。其中可見，有店家兜售「香港進口HK聽話水」、「新款失憶水」等。

微信表示，傳播色情低俗內容不僅違法違規，還可能遭遇色情詐騙、個人私隱洩露等安全風險。用戶通過朋友圈、微信群組、影音號、直播等網絡形式發布違法違禁品營銷訊息屬違規行為；幫助朋友轉發宣傳此類訊息亦屬於違規行為。用戶在使用微信過程中遵守微信相關規則協議；如果發現色情低俗、違法違禁品營銷訊息等違規內容，可以通過客戶端投訴。