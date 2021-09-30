內地男請病假來港旅遊被公司炒　屢po朋友圈分享見聞露「破綻」

內地一名男子因利用病假來港旅遊，並多次在社交媒體中分享旅行見聞，被公司「炒魷魚」。被辭退後的男子還將公司告上法院，但經審理後法院認為該男子的行為構成嚴重違紀，並駁回其訴請。



內地男子利用病假來港旅遊，並多次在社交媒體中分享旅行見聞，被公司「炒魷魚」。（看看新聞）

據《看看新聞》報道，王某因牙齦發炎預約了2019年11月26日及28日的牙科治療，並向公司申請了兩日的全額有薪病假。惟11月26日當日，王某的預約被診所無故取消，而他非但未有向公司銷假，還自行取消了11月28日的就診預約，利用病假赴香港旅遊。

旅遊期間，王某屢次在微信朋友圈中分享旅行見聞的舉動，被公司注意到。公司在其旅行歸來後，向其索要病假單及醫生紙，但他卻無法提供。公司據此認定其為利用病假旅遊，屬於騙取假期行為，嚴重違紀，並將其辭退。

但王某在被辭退後認為，自己的確是因預約牙科治療而申請病假，況且赴港為探親並非旅遊，並不存在騙假行為，公司解除勞動合約屬於違法解除，遂將公司告上法庭，並要求支付違法解除勞動合同賠償金。

法院經審理後，認為王某的行為構成嚴重違紀，駁回其訴請。（資料圖片）

法院經審理後，認為王某的行為構成嚴重違紀，駁回其訴請。有法官表示，本案中勞動者享有一定天數的全額有薪病假，在就診預約被取消的情況下，王某就應正常上班，但他卻未申請撤銷病假，反而擅自將病假挪作他用，不符合病假的正當用途。因此，王某的行為違反基本誠信義務，用人單位據此認定其嚴重違紀並解除雙方勞動合同，屬於合法解除，無需支付違法解除勞動合同的賠償金。

事件還登上微博熱搜，有網民評論：

「又要佔便宜又要秀」。



「這不是個傻子嗎，還發票圈（朋友圈）留證據」。



「病假出去旅遊發朋友圈，還不知道屏蔽」。



「由此可見把朋友圈屏蔽同事是多麽的重要」。



「回去換成年假或者事假都沒問題，病假出去旅遊是不合理」。

