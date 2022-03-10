兩會｜國防部：對台獨分裂和外部勢力干涉　絕不姑息、露頭就打

周三（9日），十三屆全國人大五次會議解放軍和武警部隊代表團新聞發言人吳謙接受媒體採訪時表示，2022全國財政安排國防支出預算14760.81億元人民幣，較去年預算執行數增長7.1%。此外，吳謙又說，對於「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，中國人民解放軍絕不姑息，露頭就打。



吳謙說，2022全國財政安排國防支出預算14760.81億元人民幣，較去年預算執行數增長7.1%。（國防部網）

吳謙介紹，較上年增加的國防費主要用於，按照軍隊建設「十四五」規劃安排，全力保障規劃任務推進落實，加快武器裝備現代化建設；實施新時代人才強軍戰略，推動軍事人員能力素質、結構布局、開發管理全面轉型升級；深化國防和軍隊改革，保障軍事政策制度等重大改革；與國家經濟社會發展水平相適應，持續改善部隊工作、訓練和生活保障條件，提高官兵生活福利待遇。

吳謙表示，與美國等軍事大國相比，中國國防費仍處於較低水平。中國的國防支出不論是佔國內生產總值（GDP）的比重、佔國家財政支出的比重，還是國民人均國防費、軍人人均國防費等都是比較低的。「中國增加國防費，既是應對複雜安全挑戰的需要，也是履行大國責任的需要。歷史已經並將繼續證明，中國軍隊始終是捍衛國家利益和維護世界和平的堅定力量。」

吳謙又強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，願以最大誠意，盡最大努力爭取兩岸和平統一的前景，但絕不容忍「台獨 」分裂勢力分裂祖國。解放軍有關演訓活動，針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，絕非針對台灣同胞。

吳謙說，美日試圖通過打「台灣牌」來實現其「以台制華」的政治圖謀，注定是難以成真的黃粱一夢。「美日在台灣問題上鬧得越歡，我們維護國家主權和領土完整的行動就會出手越硬。」