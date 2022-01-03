台國防部公告「海空戰力提升計劃」　全面封殺大陸或陸資廠商

台灣立法院即將召開臨時會針對包括「中央政府海空戰力提升計劃採購特別預算案」在內預算案進行審議，國防部日前公告「執行海空戰力提升計劃一定金額以上採購辦法」，規定一百萬元（台幣，下同）以上招標案，得採不經公告程序，邀請二家以上廠商比價或一家廠商議的「限制性招標」，其中訂出中科院人員利益迴避條款，設立門檻要求親屬或離職者不得接洽採購事務。



國防部日前公告訂定「執行海空戰力提升計劃一定金額以上採購辦法」，適用於新台幣100萬元以上特別預算的採購案，辦法第三條規定，執行單位辦理採購，其招標方式可採公告招標、選擇性招標與與限制性招標。

但強調限制性招標，除須符合政府採購法第22條第1項第1款至第15款情形之一或機敏性的採購外，應報經國防部核定後，始得辦理。

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辦法第6條同時規定，執行單位（即中科院）辦理採購，應符合利益迴避規定，包括涉及本人、配偶、二親等以內親屬，或共同生活家屬；離職後三年內者，執行單位代表人、負責人、董事、獨立董事、監察人、經理人或組織階層表列三級以上單位主管，其配偶或共同生活的家屬、二親等以內親屬，擔任廠商的負責人、董事、獨立董事、監察人或經理人，該廠商都不得參與投標。

辦法第7條則明訂廠商資格及原產地限制條件均不允許大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商及在台陸資廠商參與；分包廠商亦同；而廠商所提供的財物或勞務原產地，不得為大陸地區。但條文內仍留有「因特殊情形經國防部同意者，不在此限」的但書。

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