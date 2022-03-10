可減低住院及死亡風險　中國醫藥獲輝瑞口服藥Paxlovid大陸運營權

3月9日晚上，中國醫藥健康產業股份有限公司發布公告稱，公司與美國輝瑞公司簽訂供貨協議，公司將在協議期內（2022年度）負責輝瑞公司新冠病毒治療藥物Paxlovid在中國大陸市場的商業運營。



中國醫藥稱，產品的最終使用及銷售情況受疫情防控等因素影響存在較大不確定性，且預計相關業務規模佔公司整體業務量比重較小，對公司近期經營業績無重大影響。本次協議為公司日常經營行為，協議的執行不會對公司業務的獨立性造成影響，公司主要業務不會因此類交易而對協議對方形成依賴。

此次協議標的為新冠病毒治療藥物Paxlovid。2022年2月11日，國家藥品監督管理局根據《藥品管理法》相關規定，按照藥品特別審批程序，進行應急審評審批，附條件批准輝瑞公司該產品的進口註冊。

據國家藥監局介紹，這是一款口服小分子新冠病毒治療藥物，用於治療成人伴有進展為重症高風險因素的輕至中度新型冠狀病毒肺炎患者，例如伴有高齡、慢性腎臟疾病、糖尿病、心血管疾病、慢性肺病等重症高風險因素的患者。

在有效性方面，根據輝瑞2021年底公布的數據，與安慰劑相比，Paxlovid在出現症狀後的三天內服用，能將輕度和中度成年患者住院或死亡概率降低89%。也是在2021年底，美國食品藥品監督管理局（FDA）緊急批准了輝瑞公司的口服新冠藥用於12歲以上高危人群，該藥因此成為美國首個獲批的口服新冠藥物。