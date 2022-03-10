疫情｜內地增837宗本土個案吉林省佔344宗　逾百個案由香港輸入

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（9日）內地新增本土確診病例402宗；另新增本土無症狀感染者435宗，合共837宗。其中吉林省共有344宗本土個案，山東省有178宗。

深圳口岸辦昨日公布，深圳口岸在3月7日又檢測20名跨境貨車司機核酸檢測陽性。

此外，內地多地錄得由香港輸入的個案（包括無症狀感染者），據不完全統計，其中廣東有44宗，北京有10宗，上海有43宗，四川有9宗。



內地新增本土確診病例方面，吉林165宗，其中吉林市134宗、長春市23宗、延邊朝鮮族自治州7宗、松原市1宗；山東66宗，其中青島市56宗、威海市7宗、淄博市2宗、煙台市1宗；甘肅66宗，其中蘭州新區40宗、蘭州市19宗、白銀市7宗；陝西21宗，其中西安市13宗、寶雞市7宗、漢中市1宗；天津19宗，其中西青區14宗、津南區2宗、北辰區2宗、武清區1宗；廣東17宗，其中深圳市15宗、陽江市1宗、東莞市1宗；江蘇13宗，均在連雲港市。

另外河北有10宗，北京4宗，遼寧4宗，上海4宗，內蒙古3宗，浙江3宗，雲南3宗，山西2宗，河南2宗。有10宗由無症狀感染者轉為確診病例（遼寧3宗，山東3宗，山西2宗，吉林1宗，雲南1宗）。

本土無症狀感染者方面，吉林179宗，其中吉林市149宗、長春市25宗、延邊朝鮮族自治州5宗；山東112宗，其中青島市91宗、威海市14宗、淄博市6宗、煙台市1宗；上海76宗。

雲南22宗，甘肅11宗，黑龍江9宗，河北5宗，江蘇5宗，廣東5宗，天津2宗，遼寧2宗，安徽2宗，河南2宗，北京1宗，廣西1宗，青海1宗。

深圳口岸20名跨境貨車司機核酸檢測陽性

深圳口岸辦昨日公布，深圳口岸在3月7日又檢測20名跨境貨車司機核酸檢測陽性。新增的核酸檢測陽性的跨境司機當中，分別從深圳灣、蓮塘、文錦渡、皇崗口岸出入境。

據廣東衛健委，昨日廣東有多宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港，涉及深圳、珠海、中山、東莞、江門等，一共有44宗，其中深圳佔25宗。

北京方面，昨日新增10宗境外輸入確診病例來自香港。上海方面，昨日有43宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港。四川方面，昨日有9宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港。