兩會｜2022年要實現身份證電子化　李克強：手機掃碼就能辦事

3月11日上午9時，第十三屆全國人大五次會議閉幕。國務院總理李克強在記者會提到，今年要實現身份證電子化，要讓民眾「手機掃碼就能辦事」。



3月11日，國務院總理李克強在人民大會堂三樓金色大廳出席記者會回答中外記者提問。在記者會上，李克強提到，基本民生和日常生活息息相連。「我們跨省流動的人超過一個億，異地就業、養老、就學來回跑，跨省通辦已經成了新剛需」。

李克強表示，2022年要實現身分證電子化。香港智能身分證則是透過晶片化的方式儲存個人資訊。（張浩維攝）

李克強指出，今年要實施一項政策，就是把人們常用的「身份證電子化」。他續指，未來只要「你拿著手機在有關事項上一掃碼，就辦成了」。不過，李克強也特別提到，會為不用智能手機的人，特別是老人提供便利。此外，在推行身分證電子化時也會著重保障公民的資訊安全和隱私。

據內媒《財聯社》報道，目前內地的電子身份證主要是在手機上生成的電子證件，可用於用戶的身份識別和證明。電子身份證目前只是實體身份證的一種補充，還不能完全替代實體居民身份證使用。

目前，電子證件幫助內地公安機關推動網絡化辦事服務。以前群眾前往公安辦事大廳辦理業務，需要排隊、填表、出示證件證明本人後，才能辦理特定公安業務。現在只需在網上完成認證，在手機上就可進行各警種業務的查詢、預約、申請、繳費等。

《財聯社》引述內地機構分析說法，指出中國數字政府的建設邁入高速增長期，隨著數字化進程的不斷加速，整體市場規模將繼續高增，預計到2025年中國數字政府行業市場規模將達到9255億元。此外。粵資基金研究員任濤亦透露，目前正處於從工業時代向智能時代轉型的時期，「而新基建、疫情防控都為數字化轉型提供了發展的機遇」。

2月底，國務院辦公廳亦曾發文稱，推進電子證照全國互通互認。公司研發電子簽名、電子印章、電子證照、電子合同等可信基礎設施，為多個部委和全國多省市客戶提供密碼服務。預計將加快電子證照、電子簽名、電子印章等在社會范圍內的廣泛應用，進一步提升政府服務能力。