新冠疫苗｜研究揭滅活第三針效果：記憶性免疫中和效價可達13倍

自去年9月，內地各省市陸續啟動新冠疫苗加強免疫接種工作，開打滅活疫苗第三針。作為廣泛應用的滅活疫苗，近日最新研究顯示，國藥北京生物滅活疫苗（BBIBP）加強針顯著地誘導了記憶性免疫，其中和效價在加強免疫後一個月達到13.2倍，由此可推論現行疫苗策略作用積極。



據澎湃新聞報道，研究由國家呼吸醫學中心、呼吸疾病國家重點實驗室、廣州醫科大學附屬第一醫院、廣州呼吸健康研究院孫寶清教授團隊發表，其報告了北京生物滅活疫苗誘導免疫的動力學、持久性和中和能力，以及加強針次所引發的增強抗體反應。研究通過對整個疫苗接種過程中誘導的體液反應進行監測，如病毒特異性抗體（SARS-CoV-2-IgA/IgM/IgG），並進行病毒中和試驗。

該研究發表於國際學術期刊《Allergy》。 （Allergy）

研究共納入353名完成全程研究的健康成年參與者，年齡區間為20至74歲，分別於7個時間點對其進行採樣以及相應的抗體水平檢測及中和抗體試驗。結果顯示，整個疫苗接種過程中，病毒特異性抗體SARS-CoV-2-IgG/IgA/IgM的滴度均於第一針注射後的翌月達到頂峰，之後慢慢下降。而在接受加強針注射後1個月，以SARS-CoV-2-IgG與中和抗體（sVNT）的水平變化最為顯著（P<0.05），兩者變化趨勢高度一致。相比其他抗體，SARS-CoV-2-IgA在7個時間點所監測到的抗體滴度則保持在相對恆定的低水平。

研究發現，相應的中和滴度變化在完成兩針接種後均表現出顯著的上升趨勢，且sVNT的滴度在接受加強針注射後半個月得到顯著性升高，漲幅比第6個月高出13.2倍，也是首個峰值的4.5倍。而且，不同年齡組和性別之間抗體滴度水平變化亦趨於一致，還有測得的SARS-CoV-2-IgG與sVNT滴度水平相關（r = 0.647，P<0.001）。

總括而言，北京生物滅活疫苗在健康成人中所發揮的免疫效力，具備良好的耐受性和安全性，體液免疫反應在前兩次注射後得到有效的誘導，並於初次注射後兩個月達到峰值，之後逐漸下降。而特異性抗體SARS-CoV-2-IgG在體液免疫過程中主要負責中和效價，反映其在保護人體免受病毒入侵方面發揮關鍵作用；加強針顯著地誘導了記憶性免疫，其中和效價在加強免疫後一個月達到13.2倍。