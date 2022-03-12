疫情｜西安確診者被一口痰傳染？疾控專家證實：Omicron傳染力強

內地連兩日新增個案破千。3月12日陝西省疾控中心疾控專家張義接受內媒採訪時題到，Omicron傳染性強，西安市有民眾因在戶外行走時未佩戴口罩，路過的感染者向其近距離吐痰，該民眾因而被傳染新冠。



張義建議市民加強個人防護措施，在戶外活動也佩戴口罩。「西安市確診病例被一口痰傳染新冠」也迅速登上微博熱搜第一。



內媒《第一新聞》採訪陝西省疾控中心疾控專家張義，他指出訪時表示，Omicron傳染性非常強。其中他提到有確診者是被路過感染者吐的痰傳染。

張義指出，3月10日西安市報告的確診病例B，因發熱在醫院就診時被發現。起初調查顯示，該病例沒有明確的流行病學史，不在當時已有的傳播鏈條上。當時被視為西安是否已經出現社區傳播的危險訊號，各級疾控、公安部門因此連夜對其開展溯源調查，通過全基因測序、點位摸排、軌跡交叉比對與查看視頻監控，發現他與確診病例A在戶外公共場所有過短暫時空交集。

張義說明，「當時的場景是，病例A在近距離路過病例B時吐了一口痰並快速離開，病例B當時沒有佩戴口罩。有人可能會問，這樣吐口痰就能造成傳播嗎？而且還是在戶外。答案是肯定的。」

張義指出，病例A於3月8日確診，3月6日已處於排毒期，人在咳嗽、吐痰、或者打噴嚏的過程中，從體內噴出來的飛沫有大有小，大顆粒的飛沫會直接沉降到地面，而一些小顆粒的飛沫會懸浮在空氣中，形成氣溶膠，其他人吸入氣溶膠即可造成傳播。而當時病例B並沒有佩戴口罩，因此被感染。

張義強調，口罩作為物理阻隔方式之一，既能避免病原體從病毒攜帶者向外擴散，也能減少人體吸入病原體致病的危險，具有雙向隔離保護作用。此外，他也呼籲大眾不要隨地吐痰，「如果咳出痰來，最好用紙巾或手帕將痰包起來，扔進垃圾桶，或者隨身帶走，事後清洗處理。咳嗽和打噴嚏時適當低頭避開他人，用手帕或紙巾掩住口鼻。」

「西安市確診病例被一口痰傳染新冠」也迅速登上微博熱搜第一。內地網民批評「疫情防控都幾年了，隨地吐痰毛病還改不掉」「真的看到有人隨地吐痰會上火」「隨地吐痰的人真的太多了」亦有網民好奇「這都能排查出來.....怎麼辦到的。」

據國家衛健委通報，昨日（11日）內地新增本土確診病例476宗；另新增本土無症狀感染者1048宗，合共1524宗，西安新增確診病例13宗。其中山東省共有559宗本土個案，吉林省有400宗。無新增死亡病例。此外，內地繼續錄得由香港輸入的個案，當中廣東有25宗。