中國式病毒共存｜學者估內地今年重開邊境　港漂：曾樂觀今已心淡

新冠肺炎疫情已持續2年多時間，國家衛健委高級別專家組成員、中疾控流行病學前首席科學家曾光2月28日發文說，中國在不久的將來，定會在合適的時間點，展示「中國式與病毒共存」的路線圖。

一時間，「中國式與病毒共存」一詞引起海內外熱議，有觀點認為這代表中國將放棄「動態清零」路線，也有人認為「中國式與病毒共存」與西方「與病毒共存」有其差異。

《香港01》訪問了前香港浸會大學博士後研究員阿輝，在他眼中，不少在內地親友都對嚴厲的疫情管控措施習以為常，但他認為今天的全球疫情環境下，中國不可能永遠「清零」；在中資金融企業工作的「港漂」Michael則相信，鬆綁防疫有助恢復經濟發展動能，在全球競爭格局下發揮實力。



今年2月28日，曾光在微博發文稱，「動態清零」是中國在特定時期內的防疫對策，不會永久不變。在對發病、死亡容易容忍的情況下與病毒共存，是人類的長遠目標，在不久的將來，定會在合適的時間點，展示中國式與病毒共存的路線圖。他設想，發揚舉國體制防控優勢，習各家所長，探索靈活而可控式開放，將會是中國的共存特色。但他也強調，當前西方國家迫不及待實施與病毒共存，對中國而言風險很大，不宜隨之起舞。

換言之，在曾光看來，「與病毒共存」是人類的長遠目標，但要如何與病毒共存，各國有不同的處理模式；「中國式與病毒共存」是中國階段性「動態清零」政策完成後的下一個防疫指引，但又決不會等同目前西方國家的「與病毒共存」路線。

張文宏去年提共存遭鬧爆 曾光今次言論關注度減？

事實上，這並非曾光第一次提到與病毒共存。復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏去年8月曾發聲稱，中國應考慮與病毒共存，但他當時的發言受到部分中國網民批評「投降主義」、「美國走狗」，甚至指控其涉嫌學術不端。當時，曾光接受內地傳媒訪問時表態稱，「清零」還是「與病毒共存」不矛盾，「我國不會一直清零，當清零的紅利不再存在的時候，我們就不會清零了」，「不要拿著現在的政策來衡量以後的中國，敵變我變」。

張文宏（左）去年曾提出中國或會考慮「與病毒共存」引發爭議，當時曾光（右）受訪表示，「清零」還是「與病毒共存」不矛盾。（合成圖片／視覺中國）

對比當時內地輿論面對「共存論」的驚濤駭浪，今次曾光一席言論主要在海外引起一些討論，但在中國內部輿論場卻不見波瀾。上海某生物科技公司的博士後研究員阿輝向01記者表示，身邊很多親友根本無聽過此說，他也是在瀏覽了海外新聞網站時才獲悉，「剛看到時還以為是假新聞」。他認為內地或是淡化了該言論的影響，「畢竟短期內還是堅持『動態清零』政策」。

稱中西方病毒共存「大的邏輯」一致 區別在三點

在了解了曾光的說法後，阿輝認為「中國式與病毒共存」背後大的邏輯、目標就是鬆綁防疫、重開國門，這點與西方的「與病毒共存」並無二致，區別只在於開放的時機、程度和方式，就中國而言，「與病毒共存」的主要條件是死亡率要降到可接受的程度。

阿輝曾來港受聘於浸會大學從事免疫學研究，了解中港兩地防疫政策的差異。他認為，香港「每天新增幾萬宗、百人病逝」的疫情現狀，與理想的與病毒共存路線有所距離，「若說感染幾萬宗倒也可以理解，畢竟絕大多數是輕症或無症狀。但看死亡率則高得嚇人，顯示出包含篩檢、隔離和救治的整套公共衛生系統的運作能力不符預期，放在中國內地，相當於一天死好幾萬人」。

按照衛健委專家組組長梁萬年說法，「動態清零」亦並非追求零感染。不過顯而易見是「中國式與病毒共存」的確指向一條更加寬鬆的防疫道路。（01製圖）

港應借鑑內地策略 但內地未來「還是要放開」

對於內地現時防疫策略仍然是全力防堵，阿輝一方面表達認可，他說，現時內地大多數民眾除非被隔離，生活皆不受防疫影響，這主要是靠精準的防控策略，因此不難理解普通百姓對於動態清零政策表達強烈支持。他認為，內地的一些防疫經驗值得香港效仿，「未必是要一樣去死守防線，但在策略上要學習，例如加強通關貨品的病毒檢驗，尤其是冷鏈運輸」。

另一方面，他直指內地高強度的防疫政策不可能一直持續，「我覺得肯定還是要放開，現在成本太高了，也影響經濟」，更大膽預測中國今年年中便會鬆綁防疫、重開邊境。對於近期中國內地多個省市的散發性疫情，阿輝認為疫情數字仍屬「動態清零」模式下的合理範圍，若未來走向「與病毒共存」，重點還是要看重症和死亡率。

曾朝思暮想回深圳 港漂：不想回了，太麻煩

出身廣東、現任職中資金融企業的港漂Michael則向01記者表示，他聽聞在內地「體制內」工作的朋友說，當局內部探討「中國式與病毒共存」已有時日，國產mRNA疫苗上市後實行的可能性更大，其中一個原因是「這兩年地方政府因為這些抗疫政策，財政資金已經很緊張」。

他又指「民間已抗疫疲勞」或許也是原因，「許多內地親友也希望恢復正常生活」，但他強調這些親友也只是「少數人」，他觀察現今內地輿論氛圍下，多數人還是支持現行防疫政策。

即便獲得這樣的「內部消息」，Michael個人卻不對當局短期內結束「清零」政策抱持太大期待，「不知道還要耗多久」。他說，自己已經在香港困了兩年了，他過去每年都會回深圳跟一班老友慶祝生日，但上個月他在香港過了第三個孤獨的生日，「感覺作為港漂的這幾年，失去的比得到的多得多，甚至覺得會不會最後都是一場空」。

2022年3月9日星期三，醫護人員將一名非新冠肺炎患者從伊利沙伯醫院轉移到其他醫院，因為伊利沙伯醫院將專門治療COVID-19重症患者。（AP）

在這兩年間，他曾經歷傳媒一次次報道「中港將通關」後的滿心期待，想著很快就能與內地的家人和朋友重聚，也一次次失望落空。在港過了第三個生日後，他稱自己已主觀上「不想回了、也不敢回了」，一是通關無期、若接受檢疫太麻煩，且「隔離的費用比旅費還貴」，二是他覺得內地社會無處不防疫，「無處不在的健康碼，（若確診）你的行蹤軌跡被所有人知道」，令到失了一些私隱上的空間。

指本港防疫步調亂 中央支援下「左右為難」

但Michael亦不諱言，他也希望看到內地防疫「像香港般失敗」。他說，香港爆發疫情時「將醫療資源集中到老人和小孩之類的易感人群，其他年輕人可以在家治療」其實並無不妥，是本港制度下合適的做法，但由於特區政府防疫步調很亂、長者疫苗接種率很低，導致奇高的死亡率，「抗疫已錯過最佳時機，一步錯、步步錯」。

他又指，本來期待在中央的支援下，香港抗疫可以有轉機，但如今覺得特區政府反而會「左右為難」，擔憂最後或「一事無成」。