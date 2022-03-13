豬價持續下行養殖企業陷虧損狀態　農業農村部推四項舉措調控產能

3月12日，農業農村部公布，受生產慣性增長影響，當前國內生豬出欄偏多，加上春節後消費淡季豬肉需求下降，豬肉供應出現階段性過剩。



農業農村部監測，今年1月份全國生豬出欄量同比增長23.6%，2月份生豬出欄量同比增長8.2%。農業農村部畜牧獸醫局副局長陳光華表示，去年底全國生豬存欄4.49億隻，同比增長10.5%，而存欄生豬會在今年1月至6月份陸續出欄上市。由此推算，今年上半年豬肉市場供給必然處於高位。

他續稱，根據對部分屠宰企業的監測，2月第二周屠宰量為330萬隻，3月第一周增加到480萬隻，但與春節前每周平均620萬隻的屠宰量相比下降明顯，表明春節後的豬肉消費明顯偏弱。當前的生豬生產和供給充足，但需求收縮，階段性過剩較為明顯。

農業農村部最新監測顯示，受供應增加和消費季節性減少雙重因素疊加影響，生豬價格持續下行，價格處於2020年以來的低位。數據顯示，2月全國生豬平均價格為每公斤14.06元，跌破平均養殖成本線，出欄一隻生豬虧損約150元，上周更跌至每公斤13.21元。豬肉批發市場上周均價為每公斤18.42元，環比跌3.3%，同比低52.2%，已連續4周下跌。

陳光華表示，農業農村部將緊盯能繁母豬正常保有量，根據需要適時研究出台地方臨時補貼救助措施。（影片截圖）

目前，生豬價格已經跌破盈虧平衡點，養殖企業普遍陷入虧損狀態。陳光華表示，下跌趨勢仍會延續一段時間，3、4月份豬價可能跌至每公斤約12元的谷底，養殖虧損程度還會加大。

他介紹，生豬價格自2020年全年到2021年初高位運行後，已經經歷過兩次下行探底。第一次是在2021年6月下旬，第二次是在2021年10月第2周，現正處於第三次價格下行探底過程中。

受生豬價格持續走低影響，養殖場戶很有可能會加速淘汰能繁母豬，農業農村部將採取四項舉措，調控生豬產能，穩定生豬生產，包括持續跟蹤監測生豬和能繁母豬月度存欄信息，引導養殖場戶在3、4月份市場供應寬鬆時期順勢出欄肥豬、不壓欄。

同時，督促地方保持用地、金融、環保等長效性支持政策穩定，杜絕在政策上出現反覆，穩定行業預期；及時出台有針對性保護基礎產能的措施，防範過度淘汰能繁母豬的風險；抓好非洲豬瘟常態化防控，加強檢疫、調運、屠宰等環節監管。

陳光華表示，農業農村部將緊盯能繁母豬正常保有量，督促地方嚴格落實省負總責要求，根據需要適時研究出台地方臨時補貼救助措施，加強與凍豬肉儲備調節政策協同，形成調控合力。