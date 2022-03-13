疫情｜吉林市擬建第四間方艙醫院　長春一方艙醫院預計今投入使用

吉林省出現Omicron疫情大爆發，昨日（12日）新增本土確診病例1412宗，新增本土無症狀感染者744宗，共新增本土個案2156宗。

為加強患者隔離治療，吉林市和長春市近日加緊興建方艙醫院。在長春市國際會展中心，一間新建的方艙醫院在今天（13日）具備投入使用條件。吉林市建設的3間方艙醫院已全部投入使用，當地已經擬定建設第4間方艙醫院。



央視早前報道指，位於長春市國際會展中心的方艙醫院佔地15000平方米，分為4個展廳進行建設，總共有1500個床位。工人從3月10日上午開始進場施工，預計12日晚全面結束施工，13日中午具備投入使用條件。

據中建科技集團有限公司駐現場施工負責人鄧躍東表示，建設部門3月10日第一時間組織40人的管理團隊，近1000名工人於1個小時內趕赴現場，實行「三班倒」的工作機制，確保整個現場有條不紊全面施工。

在吉林市方面，當地建設的3間方艙醫院已在12日上午全部投入使用。據吉林市衛健委黨組書記羅兵表示，3間方艙醫院總床位1203張，分別是黨校方艙醫院，設置床位264張；昌邑區方艙醫院，設置床位570張；高新區方艙醫院，設置床位是369張。

這3間方艙醫院主要用於無症狀感染者的隔離治療，方艙醫院投入使用後將緩解患者收治困難的局面。定點醫院內篩查出的無症狀感染者轉入方艙醫院後，空出的床位可以用於及時收治其他確診患者。

羅兵表示，「目前我們方艙醫院是50個床位配備1名醫生和5名護士，每名醫生、護士是4到5個小時一倒班，所以周轉率比較大。因為穿著防護服，時間不能太長。目前對醫護資源的需求比較多，隨著我們下一步方艙醫院的建設，根據床位數，還缺一些醫生」。

吉林市擬建第4間方艙醫院

此外，吉林市除目前已投用的3間方艙醫院外，當地已經擬定建設第4間方艙醫院。羅兵表示，擬建的方艙醫院選址已經完成，位於吉林高新技術產業開發區，擬設床位大約2000張。

據官方通報，昨日吉林省新增本地確診病例1412宗，其中長春市831宗（有565宗在九台區），吉林市571宗、延邊州9宗、四平市1宗。

吉林省昨日新增本地無症狀感染者744宗，其中吉林市697宗、長春市42宗（有25宗在九台區）、延邊州3宗、梅河口市1宗，四平市1宗。