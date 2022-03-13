疫情｜內地昨暴增逾3000宗本土個案　吉林山東廣東成重災區

內地的新冠肺炎疫情加劇，據國家衛健委通報，昨日（12日）內地新增本土確診病例1807宗；另新增本土無症狀感染者1315宗，合共3122宗，比前一日（11日）的本土個案增加逾倍。

在疫情重災區方面，其中吉林省共有2156宗本土個案，山東省有347宗，廣東省有256宗。

深圳口岸辦昨日公布，深圳口岸在3月10日又檢測14名跨境貨車司機核酸檢測陽性。

此外，內地多地錄得由香港輸入的個案（包括無症狀感染者），據不完全統計，其中廣東有46宗，北京有7宗，上海有8宗，四川有5宗。



內地新增本土確診病例方面，吉林1412宗，其中長春市831宗、吉林市571宗、延邊朝鮮族自治州9宗、四平市1宗；山東175宗，其中青島市150宗、德州市13宗、淄博市5宗、威海市5宗、日照市1宗、濱州市1宗；廣東62宗，其中深圳市60宗、東莞市2宗；陝西39宗，其中寶雞市31宗、西安市6宗、漢中市2宗。

河北33宗，江蘇23宗，天津17宗，浙江15宗，重慶8宗，北京6宗，甘肅5宗，黑龍江3宗，貴州2宗，雲南2宗，內蒙古1宗，遼寧1宗，上海1宗，河南1宗，湖南1宗。另外含114宗由無症狀感染者轉為確診病例（山東111宗，北京1宗，浙江1宗，河南1宗）。

本土無症狀感染者方面，吉林744宗，其中吉林市697宗、長春市42宗、延邊朝鮮族自治州3宗、四平市1宗、梅河口市1宗；廣東194宗，其中東莞市188宗、深圳市6宗；山東172宗，其中青島市78宗、威海市74宗、淄博市11宗、德州市4宗、濰坊市2宗、煙台市1宗、聊城市1宗、濱州市1宗。

上海64宗，河北40宗，甘肅36宗，雲南20宗，江蘇19宗，天津9宗，廣西9宗，陝西4宗，遼寧2宗，北京1宗，重慶1宗。

深圳口岸14名跨境貨車司機核酸檢測陽性

深圳口岸辦昨日公布，深圳口岸在3月10日又檢測14名跨境貨車司機核酸檢測陽性。新增的核酸檢測陽性的跨境司機當中，分別從深圳灣、沙頭角、蓮塘、皇崗、文錦渡口岸出入境。

據廣東衛健委，昨日廣東有多宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港，涉及深圳、珠海、中山、東莞、江門等，一共有46宗，其中深圳佔19宗。

北京方面，昨日新增7宗境外輸入確診病例來自香港。上海方面，昨日有8宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港。四川方面，昨日有5宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港。