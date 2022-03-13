疫情｜上海戶外空氣存新冠病毒？　專家澄清謠言提醒應時刻戴口罩

網傳上海徐匯區多地的空氣核酸檢測呈陽性，甚至有「室外空氣有毒」的說法。

復旦大學公共衛生學院副院長闞海東教授澄清，上述說法是謠言，並解釋了空氣是否會變陽性的問題。



闞海東表示，空氣分為室外開闊空氣及室內密閉空氣兩種。室外開闊空氣是流通性，因此病毒陽性概率微乎其微。感染者經過時，病毒短時間可能存在，但引發的氣溶膠在室外空氣中很快會分解、稀釋、流通，幾乎不具備傳染性。

他表示，2020年武漢疫情期間，專家組曾在空氣中採樣，幾乎沒有陽性；此前冷鏈傳播出現陽性，專家組前往冷庫採樣，也同樣證實了上述觀點。因此，所謂室外空氣有毒是謠言，有關部門亦沒有在漕溪北路等地的室外進行過空氣標本檢測。

至於商場、地鐵等室內密閉空氣，確實有陽性的風險，因此市民在密閉空間內必須戴好口罩、做好防護，盡可能減少疫情傳播風險。

闞海東澄清，「室外空氣有毒」的說法是謠言，但民眾應在戶外戴好口罩，減少感染風險。（搜狐）

近日，陝西西安市有民眾在戶外行走時未佩戴口罩，路過的感染者吐痰後，前者因而染病。闞海東表示，室外沒有戴口罩但遇到病毒氣溶膠傳播，依舊存在傳播感染風險，並提醒市民Omicron傳播性非常強，建議市民務必在密閉空間、以及有人流的戶外戴好口罩，避免前往人多擁擠之處，減少感染風險。

微信公眾號「上海網絡闢謠」文章稱，「空氣陽性」的情況在密閉的室內空間完全可能，但在室外，陽性感染者經過附近後，短時可能存在。但無論是病毒抑或氣溶膠，在室外空氣中很快就會分解死亡，不具備傳染性，所謂上海「空氣有毒」完全是謠言。