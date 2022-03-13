疫情｜專家料抗原檢測一次僅20元　張文宏：可簡便快速識別感染者

3月11日，國家衛健委發布《新冠病毒抗原檢測應用方案》，表示將推進「抗原篩查、核酸診斷」的監測模式，在核酸檢測基礎上增加抗原檢測作為補充；有自檢需求的民眾，可以自行購買抗原檢測試劑自測。

到底抗原檢測的價格如何？抗原檢測推廣後，對國內疫情防控又會產生甚麼影響？



根據《方案》，抗原檢測可分為基層醫療衛生機構抗原檢測應用、隔離觀察人員抗原檢測應用，以及社區居民抗原檢測應用三種方式。其中，有自我檢測需求的社區居民，可通過零售藥店、網絡銷售平台等渠道，自行購買抗原檢測試劑自測。

《方案》指出，基層醫療機構配備核酸檢測試劑納入集中招標採購，可通過省級集中招採，不斷降低檢測試劑價格，減輕檢測試劑費用負擔。隔離觀察人員所需的檢測試劑由組織隔離觀察的管理部門負責抗原檢測試劑的採購、發放、管理等相關工作。

重慶醫科大學校長黃愛龍預計，抗原檢測產品的合理區間出廠價為1人份5元（人民幣，下同），2人份8-10元，終端售價不超過20元/份。他指出，抗原快速檢測獲取結果不超過30分鐘，且試劑成本低廉，約為核酸檢測的20%，認為抗原檢測具備操作簡便、快捷高效、適用廣泛、成本低廉、安全可靠等諸多優勢，可以極大減輕醫護人員、醫療衛生機構負擔。

張文宏表示，抗原檢測可簡便快速識別感染者，但核酸檢測依然是新冠病毒感染的確診依據。（新華社）

國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏稱，核酸採樣檢測需要用機器分析結果，並且對採樣要求、機器擴增等都有非常專業的要求，但出現Omicron變種病毒後，病毒傳播速度加快，全國多地出現多宗疫情，若此時僅依靠核酸檢測，就會存在一定困難。

他介紹，抗原檢測類似女性檢測懷孕的驗孕棒，是一種簡易而快速的病毒檢測手段，對於有部分地方採樣不方便，或因為醫療條件有限沒有適合的條件來做擴增，抗原檢測不失為一種更為簡便、快速識別新冠病毒感染者的方法。

惟張文宏重申，相比抗原檢測，核酸檢測會更準，依然是新冠病毒感染的確診依據。抗原檢測作為補充手段用於篩查，若是陽性的話基本就能確診，陰性則要多檢測幾次提高敏感性和陽性率，或通過核酸檢測確診，「此次香港抗疫中就採取了抗原檢測，參與抗疫的機構也都認可這種檢測方式，通過抗原檢測能直接來申報是否感染新冠，進而採取一系列措施」。