疫情｜深圳供港物資「海上快線」日運突破萬噸　累計逾10萬噸

接連有香港跨境司機在內地確診，蔬菜及鮮活食品供應備受關注。2月21日起，深圳港大鏟灣碼頭、媽灣碼頭和鹽田港集裝箱碼頭開通3條定時、定點駁船航線，打造了供港運輸「海上快線」，重點保障供港生鮮食品、生活用品及生產物資。

據深圳市交通運輸局，「海上快線」運力持續增長，3月10日單日運輸重量突破1萬噸（1.15萬噸、1877標箱）。自「海上快線」開航以來，通過水路運輸的供港物資已累計10.74萬噸（1.69萬標箱）。



據《深圳商報》報道，近日深圳市建築工務署、市交通運輸局組織相關企業研究制定香港方艙醫院建設所需建材運輸方案，該批物資為活動房屋，體積大且為非標準集裝箱裝載，裝運時間較長。

在市交通運輸局統籌調度下，第一批方艙醫院所需建材由大鏟灣碼頭抵達香港碼頭，僅用2天時間完成集結、訂艙、報關等一系列準備工作，創下碼頭駁船作業效率紀錄。

報道又指，大鏟灣碼頭於3月4日增設1班定時定點駁船，運力由2月21日的120標箱提升至360標箱；招商局港口（華南）營運中心由最初的媽灣至香港屯門內河碼頭快線，發展至下屬媽灣、蛇口、赤灣三個碼頭均開通至香港屯門RIT、屯門五洲水位、華洋倉儲、香港招商貨櫃、青衣浩達碼頭、RIT內河碼頭這6個碼頭的航線，2小時海上供港快線運營，每天「定2備5班」，並根據市場的需求可隨時協調運力資源增派加班船滿足市場需要。

此外，鹽田國際碼頭至香港天天班供港海上快線於3月1日正式啟航，3月10日已增至每天4-8班駁船提供往返服務，大部分「海上快線」駁船配置有30-50個雪櫃電源插座，滿足「生鮮快線」需求。