疫情｜廣東企業捐贈逾8噸蔬菜供港　於廣州從化快速通關

接連有香港跨境司機在內地確診，蔬菜及鮮活食品供應備受關注。據中新社報道，廣東一家企業捐贈的607箱共計8265公斤蔬菜，於7日（周一）在廣州海關所屬從化海關快速通關馳援香港。



報道指，供應該批蔬菜的企業是廣東從玉農業集團有限公司。相關負責人林裕豪表示，「在共抗疫情的關鍵時期，全力支持香港抗疫是我們應有的社會責任，從化海關給予我們在通關環節的大力支持，確保我們的蔬菜能以最快速度運抵香港」。

從化海關工作人員表示，「得知企業的供港蔬菜計劃後，我們深入生產企業進行現場檢疫監裝，為企業提供優先申報、優先查驗、優先檢測、快速出證等『三優一快』措施，有效縮短各環節時間。」

此外，在8日（周二），在從化海關的監管下，一批重7350公斤、共計12.6萬枚的鮮雞蛋在廣東三天鮮畜牧有限公司裝運，通過水路從番禺蓮花山貨運港發往香港。這也是從化海關轄區內的企業首次出口鮮雞蛋。

廣東三天鮮畜牧有限公司李經理表示，「從化海關指導我們加強產品質量管理，幫助我們獲得供港資質。為我們開設生鮮食品『綠色通道』，提供隨到隨檢、快速驗放等服務，實現從運抵到裝船『零等待』，讓我們持續穩定地為香港市民提供新鮮、營養的雞蛋。」

報道稱，從化海關已成立支持香港抗疫物資通關工作專班，並開設供港物資通關的「綠色通道」，以保障供港物資供應穩定、順暢通關。