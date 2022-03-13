疫情｜深圳加強閉環管理　文錦渡口岸明起通關延長至次日凌晨3時

今日（13日），深圳市人民政府口岸辦公室公布，明日（14日）凌晨零時起，深港跨境運輸閉環管理將進一步加強。為保障供港鮮活產品供應，文錦渡口岸通關時間將延長至次日凌晨3時。



深圳市人民政府口岸辦公室消息指，經與香港特區政府相關主管部門溝通，為更好保障供港生活和防疫物資運輸，同步做好疫情防控工作，自3月14日零時起對深港跨境運輸加強閉環管理措施。

所有深港跨境貨車入境深圳後，須在皇崗口岸接駁點、文錦渡口岸接駁點、蓮塘口岸接駁點、深圳灣口岸接駁點實施陸路跨境運輸集中接駁，深港跨境司機需在上述口岸接駁點與內地接駁司機交接車輛。

文錦渡接駁點跨境司機休息區。（南方都市報）

保障香港鮮活產品供應的跨境貨車，繼續按現行模式在文錦渡口岸接駁點運貨，文錦渡口岸通關時間由上午7時至晚上10時，延長為上午7時至次日凌晨3時。跨境司機須持24小時核酸檢測陰性結果證明入境，同時每次入境時須在口岸區域進行核酸採樣。

各口岸實施跨境貨物運輸入境車次配額管理，跨境貨物運輸入境前應在「跨境安」平台申報，跨境貨運司機應嚴格按申報的往返時間、出入境口岸通行，服從現場工作人員指引，按申報的接駁點開展接駁作業。

若違反相關法律法規、上述規定，或其他疫情防控措施的跨境司機，將被暫停或移除豁免名單，情節嚴重會依法追究法律責任。