深圳市疾控專家：疫情反覆主要受香港等地影響　中國絕不可能躺平

內地新冠肺炎疫情加劇，深圳「10+1」區齊發通告，自昨日（12日）凌晨起全面升級管控，全面暫停堂食。

深圳市疾控中心副主任馮鐵建昨日表示，今年深圳這次疫情是深圳自2020年以來面臨的最嚴峻、最複雜的情況。

他又指，目前深圳疫情反覆，主要是受香港及周邊城市，或省外多個城市疫情的影響。他指出，中國絕不可能按照與周邊其他國家或地區一樣的政策實行「躺平」。



據深圳衛視，馮鐵建表示，目前深圳疫情反覆，主要是受香港及周邊城市，或省外多個城市疫情的影響，深圳前段時間的幾波疫情也還在控制中。市疫情防控指揮部根據疫情形勢全面進行研判，提升了防控要求，特別是對社會面的管控要求，目的就是要盡快將疫情控制住。

對於有人提出「躺平論」，馮鐵建則表示，中國在抗疫過程中秉承了動態清零的總方針，中國絕不可能按照與周邊其他國家或地區一樣的政策，比如韓國、日本、美國等，他們的感染率和病死人數是比較高的。

馮鐵建指，中國人口基數大，醫療資源沒有其他西方發達國家充裕，還有很多醫療資源不足的農村地區。一旦採取「躺平」政策，後果將不堪設想。因此，中國不可能採取這種策略來應對疫情。

深圳全面暫停堂食

據早前報道，福田、羅湖、鹽田、南山、寶安、龍崗、龍華、坪山、光明、大鵬新區、深汕特別合作區接連發布通告，進一步強化疫情防控工作措施，全面暫停堂食；非生活必需密閉場所，如棋牌室、網吧、酒吧、卡拉OK、電影院、健身房、游泳館等暫停開放。培訓機構（含託管）亦要暫停線下服務。而大型會議、活動、論壇、演出、展銷促銷等一律暫停舉辦。

而3月14日至18日期間，除保障城市基本運行、民生、應急等行業外，具備居家辦公條件的機關企事業單位，原則上應居家辦公。另外，福田、羅湖、南山、鹽田、寶安5區連續4天「每日一檢」，出入公共場所要求「24小時核酸陰性」或當天採樣記錄。

深圳昨日新增60宗本土確診病例，6宗本土無症狀感染者。此外，昨日廣東有多宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港，涉及深圳、珠海、中山、東莞、江門等，一共有46宗，其中深圳佔19宗。