吉林疫情｜孫春蘭：採取最徹底防控措施　盡快遏制疫情擴散勢頭

吉林省疫情嚴峻，昨日（13日）新增本土確診病例895宗，新增本土無症狀感染者131宗，共有1026宗本土個案。

國務院副總理孫春蘭昨日到吉林省調研指導疫情防控工作時強調，要採取最徹底的防控措施，盡快遏制疫情擴散勢頭。



新華社報道指，孫春蘭實地考察了爆發疫情的九台第一中學和嘉隆花園小區，強調要緊急動員起來、行動起來，態度堅決、科學精準、高效處置，不折不扣地做到應檢盡檢、應隔盡隔、應治盡治，盡快實現社會面清零，保障群眾的健康安全和正常的生產生活秩序。

孫春蘭又表示，要加快感染者篩查，採用核酸和抗原檢測相結合，提升檢測能力，盡快摸清疫情本底。要針對流調排查不徹底問題，抽調流調隊伍支援。要分類加強患者救治，普通型、重型和危重患者集中收治到定點醫院，無症狀感染者集中到方艙醫院，給予中藥治療，提前干預，防止轉為輕症或重症。

此外，吉林省委書記景俊海昨日主持召開省疫情防控領導小組會議。他強調，當前吉林省疫情防控到了最緊要、最吃勁、最關鍵時期，必須對防控舉措再完善、對防控責任再壓實、對防控漏洞再排查、對防控重點再加固、對防控要求再落實，著力補短板、堵漏洞、強弱項、建機制，在最短時間內實現社會面清零見底。

據《吉林日報》14日報道，吉林省疾控中心應急辦主任趙慶龍表示，2月下旬病毒就已經引入吉林省造成傳播。因為Omicron的特點是隱匿性傳播，而且在一些聚集性場所和特殊的人群中發病，所以導致吉林省現在疫情波及的人員和範圍相對來說大一些。

趙慶龍稱，眼下全省連續開展多輪核酸檢測就是為了快速控制疫情，清倉見底，「下一步，我們將推廣『抗原篩查、核酸診斷』監測模式，群眾可自行購買檢測，有利於做到早發現，提高監測預警靈敏度」。