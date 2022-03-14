疫情｜內地增逾2000宗本土個案吉林佔一半　廣東上海河北成重災區

內地的新冠肺炎疫情加劇，據國家衛健委通報，昨日（13日）內地新增本土確診病例1337宗；另新增本土無症狀感染者788宗，合共2125宗，比前一日（12日）的逾3000宗本土個案稍為回落。

在疫情重災區方面，其中吉林省共有1026宗本土個案，廣東省有230宗，河北有213宗，山東省有189宗，上海有169宗。廣東方面，深圳有86宗本土個案，東莞有多達142宗本土個案。

深圳口岸辦昨日公布，深圳口岸在3月11日又檢測13名跨境貨車司機核酸檢測陽性。

此外，內地多地錄得由香港輸入的個案（包括無症狀感染者），據不完全統計，其中廣東有42宗，北京有2宗，上海有13宗，四川有4宗。



內地新增本土確診病例方面，吉林895宗，其中吉林市453宗、長春市430宗、四平市7宗、延邊朝鮮族自治州4宗、松原市1宗；山東92宗，其中青島市68宗、德州市13宗、淄博市7宗、濱州市2宗、威海市1宗、煙台市1宗；廣東79宗，其中深圳市75宗、東莞市2宗、廣州市1宗、中山市1宗；陝西60宗，其中寶雞市45宗、西安市14宗、漢中市1宗；河北51宗，其中廊坊市30宗、滄州市19宗、邢台市2宗。

上海41宗，天津40宗，江蘇16宗，甘肅12宗，福建10宗，遼寧9宗，黑龍江7宗，北京6宗，浙江6宗，重慶6宗，雲南4宗，廣西3宗。另外含77宗由無症狀感染者轉為確診病例（吉林41宗，山東26宗，陝西4宗，天津2宗，上海2宗，江蘇1宗，廣東1宗）。

內地新增本土無症狀感染者方面，河北162宗，其中廊坊市145宗、滄州市13宗、邢台市4宗；廣東151宗，其中東莞市140宗、深圳市11宗；吉林131宗，其中吉林市120宗、長春市3宗、四平市3宗、梅河口市2宗、白山市1宗、松原市1宗、延邊朝鮮族自治州1宗。

上海128宗，山東97宗，雲南35宗，江蘇23宗，甘肅15宗，廣西14宗，天津12宗，黑龍江10宗，江西4宗，北京2宗，浙江2宗，安徽1宗，重慶1宗。

深圳口岸13名跨境貨車司機核酸檢測陽性

深圳口岸辦昨日公布，深圳口岸在3月11日又檢測13名跨境貨車司機核酸檢測陽性。新增的核酸檢測陽性的跨境司機當中，分別從深圳灣、文錦渡、皇崗口岸出入境。

據廣東衛健委，昨日廣東有多宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港，涉及深圳、珠海、東莞、江門等，一共有42宗，其中深圳佔30宗。

北京方面，昨日新增2宗境外輸入確診病例來自香港。上海方面，昨日有13宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港。四川方面，昨日有4宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港。