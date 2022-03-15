蘭州大學系統預測：內地本輪疫情4月初受控　累計3.5萬人染疫

內地新冠肺炎疫情持續嚴峻，據國家衛健委通報，昨日（14日）新增3507宗本土確診及1647宗本土無症狀感染者，創下本輪疫情新高。

蘭州大學新冠肺炎疫情全球預測系統預測，內地本輪疫情將於2022年4月初得到控制，預計累計感染約3.5萬人。



蘭州大學新冠肺炎疫情全球預測系統預測，內地本輪疫情將計累計感染約3.5萬人。（蘭州大學）

目前，全球疫情仍然此起彼伏，部分周邊國家和地區新增個案仍快速增長，韓國單日新增確診個案連續3天超過30萬宗，最高達38萬宗；越南單日新增確診個案已連續6天超過16萬宗，最高達45萬宗。Omicron變異株傳播隱匿、傳染性強、傳播速度快，早期難發現，令內地防控形勢複雜嚴峻。

近期內地疫情多發頻發，根據最新的疫情數據，蘭州大學新冠肺炎疫情全球預測系統的初步預測結果顯示，在當前政府採取的及時、有效的管控措施下，內地本輪疫情預計將於2022年4月初得到控制，預計累計感染約3.5萬人。

預測組表示，雖然內地本輪疫情是自武漢疫情以來最嚴重的本土疫情，但只要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略、「動態清零」總方針不動搖、不放松，定能很快控制住疫情。

中國工程院院士鍾南山曾表示，蘭州大學新冠肺炎疫情全球預測系統的預測「相當可靠」。（資料圖片）

據了解，蘭州大學西部生態安全省部共建協同創新中心疫情預測組於2020年5月25日創建了全球第一套新冠肺炎疫情全球預測系統。中國工程院院士鍾南山曾表示蘭州大學新冠肺炎疫情全球預測系統的預測「相當可靠」，其早前預測的2020年北京新發地疫情與最終疫情發展基本一致。

而較早前，蘭州大學新冠肺炎疫情全球預測系統亦對香港今波疫情進行預測指，預計將於5月底左右得到初步控制，預計累計感染約36.1萬人（最低26.9萬人，最高44.5萬人）。