內地男星鄧倫涉嫌偷逃稅　被處罰追繳1.06億人民幣　名下公司曝光

繼薇婭、雪梨等網絡主播被曝光逃稅漏稅後，29歲內地藝人鄧倫因涉嫌偷逃稅被處罰並追繳1.06億元人民幣。新華社3月15日報道，上海市稅務局第四稽查局根據稅收監管中的線索，經稅收大數據進一步分析，發現鄧倫涉嫌偷逃稅款。



目前鄧倫的微博可能因搜尋人數多，頁面無法顯示，他的微博粉絲超過4050萬人，是內地人氣小生。鄧倫曾和迪麗熱巴合演《一千零一夜》、和楊紫合演《香蜜沉沉燼如霜》爆紅，成為內地演藝圈新一代男神，更曾和Angelababy傳緋聞，代言無數。他逃稅的消息傳出，迅速登上微博熱搜第一。



經查，鄧倫在2019年至2020年期間，通過虛構業務轉換收入性質進行虛假申報，偷逃個人所得稅4,765.82萬元人民幣，其他少繳個人所得稅1,399.32萬元人民幣。

通報稱，在稅務檢查過程中，鄧倫能夠積極配合檢查並主動補繳稅款4,455.03萬元人民幣，同時主動報告稅務機關尚未掌握的涉稅違法行為。綜合考慮上述情況，上海市稅務局第四稽查局依據相關法律法規規定，按照上海市稅務行政處罰裁量基準，對鄧倫追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計1.06億元人民幣。

據了解，鄧倫在2017年，演出《歡樂頌2》、《楚喬傳》吸引關注，其後參加真人秀綜藝《爸爸去哪兒》而在兩岸三地都有高人氣，2018年，他主演的《一千零一夜》、《香蜜沉沉燼如霜》都締造高收視，成為內地人氣小生，綜藝戲劇都在行，形象更是良好。2019年鄧倫和Angelababy合作陸劇《我的真朋友》，後傳出兩人在2021年春節同遊三亞，內地部分網民認為鄧倫是Angelababy和黃曉明離婚的原因之一。

此次鄧倫逃漏稅的消息一出，許多網民紛紛表示不敢置信，「是我認識的那個鄧倫嗎?」「2022年了還有明星敢逃稅。」

鄧倫代言和自創品牌

據《北京商報 》報道，鄧倫代言品牌頗多，包括中國乳製品企業君樂寶旗下簡淳、桂格燕麥、索菲亞等，此外，鄧倫還曾代言A股上市公司勁仔食品、天味食品。目前尚未有品牌宣布與鄧倫解約。

天眼查App顯示，鄧倫名下有2家公司，分別為鄧倫（上海）影視文化工作室和舟山鄧倫影視文化工作室，2家工作室均為鄧倫個人獨資企業，分別成立於2016年和2018年。

此外，鄧倫還和朋友共同創立了火鍋品牌「火社火鍋」。天眼查App顯示，河北火社餐飲管理有限公司成立於2020年1月，法定代表人及執行董事、經理均為郭家熙。

不久，該公司投資成立成都火社餐飲管理有限公司。隨後，成都火社公司又投資成立重慶社火、上海社火、青島火社、上海火舍幾家公司。2021年9月，同樣由郭家熙擔任法定代表人的北京火舍餐飲管理有限公司成立。值得一提的，上述火社火鍋關聯公司和鄧倫並無直接關聯。