疫情｜深圳：舉全市之力盡快實現社會面清零　保障對港物資供應

深圳周日（13日）宣布，3月14日至20日期間實行全員三輪核酸檢測，全市巴士、地鐵停運，全市社區小區、城中村、產業園區實施封閉式管理等「半封城」措施，可謂疫情發生以來最嚴格。

深圳市委常委會會議暨市新冠肺炎防控領導小組（指揮部）會議於昨日（14日）召開，會議由市委書記王偉中主持。會議強調，要舉全市之力從嚴從緊從細處置疫情，盡快實現社會面清零，又指要全力以赴支援香港抗擊疫情和保障對港物資供應。



會議強調，要切實扛起疫情防控的政治責任，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略、「動態清零」總方針不動搖、不放鬆，牢牢守住不出現疫情規模性反彈的底線。

會議指，要舉全市之力從嚴從緊從細處置疫情，盡快實現社會面清零。要千方百計抓牢抓實核酸篩查，徹底摸清疫情傳播風險底數。千方百計抓牢抓實流調溯源，徹底查清疫情源頭和傳播路徑。千方百計抓牢抓實封控管控，切實把疫情控制在點上。千方百計抓牢抓實醫療救治，精心治療悉心護理每一位患者。千方百計抓牢抓實區域協同防控，嚴防疫情跨區域傳播擴散。

深圳14日起公交地鐵停運、社區小區等封閉式管理。（新華社）

會議指，要嚴陣以待、嚴防死守抓好重點場所、重點單位疫情防控，堅決防止發生聚集性疫情。全面強化特殊場所防疫管理，全面強化集中隔離點閉環管理，全面強化醫療機構特別是定點醫院防院感管理。

會議指，要全鏈條全流程築牢境外疫情輸入防線，切實做到嚴絲合縫、滴水不漏。緊盯航空、陸路、水運口岸和人、物、環境同防「四個方向」加固閉環管理，持續優化完善深港聯防聯控，持續抓好入境物品和郵件快件防控，持續嚴厲打擊偷渡、走私等違法犯罪行為。強化港澳流動漁民管理和服務保障。

會議指，要更加堅定自覺、全力以赴支援香港抗擊疫情和保障對港物資供應，更好服務「一國兩制」大局。按照中央和省的部署，做好援港抗疫人員組織保障，強化供港生活和醫療物資供應鏈建設，拓展物資運輸渠道，提升鐵路和水路運輸量和通關效率，為確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定作出應有貢獻。

最後會議又指，要強化結果導向，推動疫情防控責任落到實處。要強化責任落實，堅持黨政同責、一崗雙責，繼續壓緊壓實四方責任。