烏克蘭局勢｜海上運輸遭凍結　俄鐵啟動由深圳至聖彼得堡多式聯運

俄烏衝突持續的大背景下，中俄關係走向備受外界關注。綜合媒體報道，俄羅斯鐵路公司15日發表聲明稱，該公司旗下集裝箱運營商RZD Business Active正在啟動從中國經哈薩克到達俄羅斯的國際多式聯運。



根據資料，RZD Business Active是俄羅斯鐵路公司旗下專門從事集裝箱運輸的子公司，成立於2020年11月。該公司2021年的運輸量約為20萬標準箱。大約27%的貨物流用於國內運輸，25%用於從俄羅斯過境。其餘的用於進出口運輸。

根據《聯合國國際貨物多式聯運公約》，所謂國際多式聯運是按照合同，以至少兩種不同的運輸方式，由多式聯運經營人把貨物從一國境內接管點運至另一國境內交付點的貨物運輸。

《彼得堡商業報》3月15日報道指，這條從中國經哈薩克到達俄羅斯的新路線將包括鐵路和公路兩種運輸方式，將連接深圳和聖彼得堡，預計集裝箱的交貨時間為18天。俄羅斯鐵路公司在一份聲明中稱：「第一列40英尺集裝箱的列車於3月份發運。主要貨物是消費品。未來我們計劃每月發4列火車。」

早前由於俄羅斯與烏克蘭的軍事衝突，中國與聖彼得堡之間的海上運輸實際上被凍結。此前，中俄海上貨物運輸可以通過海運集裝箱從中國沿海港口運到漢堡、鹿特丹等歐洲基本港卸下，再轉支線船到聖彼得堡，全程大概50天左右，運費在幾條線路中最低。

而據《彼得堡商業報》報道，貨運代理公司Artmarine稱，國際上一些集裝箱公司及港口由於西方制裁原因，目前已經拒絕提供俄羅斯方向的運輸服務。

據Artmarine公司一名代表稱，目前從中國運貨物到俄羅斯有兩種選擇。第一種是中國貨物海運到俄羅斯遠東港口，然後從那裏通過鐵路運往莫斯科、聖彼得堡等地。第二種是直接通過陸上鐵路，從中國的幾個主要樞紐運輸到俄羅斯。

《彼得堡商業報》指出第一種選擇是當前主要的運輸方式。而俄羅斯鐵路宣佈的新線路屬於後一選擇。

內媒觀察者網專欄作家左千户此前介紹，前一條線路是中國沿海港口經由日本和韓國之間的對馬海峽，到達俄羅斯遠東太平洋沿岸的海參崴和東方港，再通過俄羅斯西伯利亞大鐵路到達莫斯科。這條線路主要由俄遠東海洋輪船運輸有限公司經營。

後一條線路是中國通過滿洲里、二連浩特、阿拉山口等口岸出境，可能直接或者經由蒙古、哈薩克到達莫斯科的鐵路。這幾條鐵路線路是俄羅斯歐亞大陸橋延伸線和中歐班列的一部分，全程大概15天至40天，中國許多鐵路站比如深圳、瀋陽、蘇州都可以啟運。