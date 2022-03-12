烏克蘭局勢｜挺烏致台俄關係生變？進口俄商品台商：風險不容忽視

2月24日俄烏衝突爆發，戰火由軍事、輿論一路延燒至經濟場域，俄羅斯早在2014年克里米亞危機後，便身負多重製裁枷鎖，如今又遭踢出SWIFT、抵制各式商品進出口，無疑會讓尚未恢復的經濟元氣雪上加霜。《多維新聞》訪問到台灣知名俄羅斯進口商，台樹股份有限公司、洋可夫俄羅斯商行創辦人楊必誠，探詢變局下的衝擊與應對之道，此為系列專訪第二篇（共兩篇）。



文章來自多維新聞，香港01獲授權刊載

楊必誠是台灣知名俄羅斯進口商，自1986年起前往蘇聯（今日俄羅斯聯邦）從事商貿工作，並於1993年創立台樹股份有限公司。（祁賓鴻／多維新聞）

記者：此次衝突導致俄烏民族裂痕進一步擴大，您的俄羅斯與烏克蘭朋友有無向您分享過相關看法？您自己如何看待這次衝突？

楊必誠：其實這件事的發展，兩邊都很無奈，基本上是蘇聯解體後，美國操弄所致的悲劇。

我覺得關鍵還是要回到2004年，美國煽動了第一次顏色革命，整個烏克蘭的政壇就變質了，許多人拿了美國的錢，為了美國的國家利益衝鋒陷陣，全然不為烏克蘭自身考慮。而從客觀條件來說，烏克蘭非常貧窮，但貪腐非常嚴重，民眾生活在這種環境中，本來就比較容易對政治人物失望，且會期待民族之星橫空出世。我在基輔的朋友就說，其實澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）上台時，民眾都覺得耳目一新，基輔的基礎設施也確實有改善，沒想到俄烏戰爭會在其任內爆發。

另外從俄羅斯的角度來看，其實也是被逼到沒辦法了，才會採取軍事行動。在烏東問題上，烏克蘭一直不願遵守明斯克協議（Minsk Agreement），當地僵局長達8年都未解決；另外烏克蘭持續充當美國棋子，挑釁俄羅斯，不僅高調錶示有意加入北約，還參與軍演、情報互換、軍事訓練，這看在俄羅斯眼裏，都是威脅上升的訊號。對小國來講，理解大國的底線與安全顧慮，是很有必要的，普京上任後收復車臣，又在掌權多年後出兵烏克蘭，兩場戰爭為的都是俄羅斯的國家安全。此外烏東民眾的人權也需要被重視，但過往8年西方完全噤聲，這也是不爭的事實。

我非常希望這次衝突可以趕快透過談判解決，俄烏兩邊本是兄弟，很多俄羅斯人的親戚都在烏克蘭。現任的俄羅斯常駐聯合國副代表、安理會2月份的輪值主席紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）是我朋友，以前在莫斯科時我們常吃飯，他駐台時我們也常見面，紀柏梁告訴我，俄烏是兄弟與夥伴，雙方共享同樣的人文精神，俄羅斯並不仇視烏克蘭。眼下的局面，我個人覺得只是要進一步確認烏東民眾的安全狀態、消滅納粹勢力，加上解決北約東擴問題。

洋可夫俄羅斯商行店內實景（點擊大圖瀏覽）：

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記者：現在俄羅斯被踢出SWIFT，更面臨多重抵制，台灣高調表示「經濟制裁俄羅斯」，又被列入「對俄不友善國家或地區名單」，不知您怎麼看待未來的台俄貿易關係？

楊必誠：比起民眾抵制，我覺得這才是真正的風險之所在。首先，俄羅斯被踢出SWIFT系統後，台灣的俄羅斯進口商都很苦惱金流問題。3月1日我要去銀行支付貨櫃運費，便被提醒說，即便透過中轉銀行，都有可能被凍結金流、匯不過去。但我的貨櫃已經在路上了，這筆錢必須付，所以我跟對方提議，是不是先匯100塊美元試試看，等3天后對方表示收到了，我才立即處理運費支付。

第二，台灣政府表示要「經濟制裁」俄羅斯，其實至今都沒有向業界開出清單，也沒有明確規範未來的進出口需知，所以從事台俄貿易的同行都很擔心，不知道如何事先避險。台俄的海運運輸時程長達2、3個月，我現在就有2個貨櫃在海上，是衝突爆發前就已經出發的，如今台灣說要「經濟制裁」，我非常擔心貨櫃抵達海關後，會被攔下來無法通關。

第三，俄羅斯將台灣列入「對俄不友善國家或地區名單」，這其實會有風險。一來，俄羅斯政府規定，俄羅斯企業或個人要對名單中的48國或地區債權人履行合約時，需要報請政府核准；二來，當地時間3月9日，俄羅斯政府立法委員會批准了執政黨統一俄羅斯黨（United Russia）提出的第二套支持俄羅斯經濟的反制裁措施，內容包括允許將來自「不友好國家和地區」的外國人持股超過25%的企業，列入由法院實行的外部管理機制。

俄羅斯這麼做，當然是為了搶救經濟與失業率，但名單中的成員如台灣，其實本不會被當成對象，因為台俄貿易依存度本就不高，如今台灣名列其中，不得不說，是因政治表態成為犧牲品。短期之內，從事台俄貿易的同行都要多加注意。