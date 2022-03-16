大陸發台灣居民申請個體工商戶新規　國台辦：兩岸一家親不會變

大陸官方周三（16日）發布新的對台措施，內容涵蓋122項業別的台灣居民可於27個省、市（區域）的全面深化服務貿易創新發展試點地區，直接申請登記為個體工商戶。

國台辦發言人朱鳳蓮在同日舉行的例行記者會上對此表示，這充分體現「兩岸一家親」理念不會變，率先同台灣同胞分享發展機遇的政策不會變，為台灣同胞辦實事做好事的舉措不會變。



國務院台辦、商務部、國家市場監督管理總局16日聯合印發實施《關於做好台灣居民在服務貿易創新發展試點地區申請設立個體工商戶工作的通知》（以下簡稱《通知》），並自即日起實施。

朱鳳蓮指，此舉為了進一步為台灣同胞特別是基層民眾、青年群體到大陸就業創業提供支持。而此前有關部門分別於2007年、2011年、2015年出台了關於台灣居民在大陸申設個體工商戶的3份文件，包括開放台灣居民可在中國大陸26個省份申設零售業、餐飲業、紡織、服裝及家庭用品批發、文具用品批發等24個行業個體工商戶。截至2021年底，登記註冊台灣農民個體工商戶359戶，台灣居民個體工商戶9926戶。

朱鳳蓮說，此次出台新的政策措施，與之前相比有兩個特點，一是開放行業大幅增加，由零售業、餐飲業、紡織服裝及家庭用品批發、文具用品批發等24項擴展到122項，涵蓋《國民經濟行業分類》；二是開放地域進一步擴大，包含27個服務貿易創新發展試點地區。從3月16日開始，相關省、市（區域）除執行3份政策文件外，可在本地全面深化服貿創新試點地區內對台灣居民申辦個體工商戶執行新的開放政策。

朱鳳蓮表示，出台《通知》是有關部門進一步完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的製度政策的重要舉措。這充分體現「兩岸一家親」理念不會變，率先同台灣同胞分享發展機遇的政策不會變，為台灣同胞辦實事做好事的舉措不會變。「歡迎廣大台灣同胞把握機遇，來大陸實現自身更大更好發展。」