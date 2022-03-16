八九民運領袖李進進於紐約被刺身亡　25歲華人女疑兇被捕

當地時間周一（14日），八九民運領袖、著名華裔執業律師李進進在其位於紐約的律師樓內遇害身亡，25歲華人女疑犯張曉寧（Xiaoning Zhang，音譯）當場被捕。警方初步調查指，疑犯疑因移民案件及居留身分糾紛而行兇。



綜合《世界新聞網》等報道，當地警方表示，14日中午左右接獲李進進律師事務所的職員報警，稱一名女子正在辦公室持尖刀行兇。警方趕到現場時發現李進進胸部及腹部要害被刺傷，當場逮捕疑犯，並找到兩把刀。李進進被送往醫院後證實傷重不治。

據了解，25歲華人女疑犯張曉寧曾因移民案及辦理身分問題，於本月11日在律師樓與李進進發生爭執，當時律師樓曾報警，警方將張曉寧逐出律師樓。警方懷疑張曉寧的行兇動機與移民案糾紛有關。

王丹：悲痛欲絕

事發後，八九民運領袖王丹在其Facebook專頁表示，「八九一代的戰友，我的老大哥李進進，今天上午遭逢意外不幸去世。悲痛欲絕」。

66歲的李進進於1987年起在北京大學攻讀博士學位。在1989年5月中，他組織工人運動，並任北京工人自治聯合會的法律顧問。李進進於六四事件後遭逮捕，不過於1991年4月被免於起訴後獲釋。

李進進於1993年以訪問學者身分來到美國，於1998年在威斯康辛大學獲得法律博士學位，之後取得紐約州律師資格並開始執業，活躍於大紐約民運圈，生前為「紀念胡耀邦趙紫陽基金會」的總裁。