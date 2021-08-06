內地知名律師周筱贇被捕　傳曾揭檢方稱「受賄不辦事是守住底線」

過去時常針砭時事的中國律師周筱贇，據報7月31日被遼寧省盤錦市公安局大窪分局指定居所監視居住，原因是他涉嫌尋釁滋事罪。



內媒《澎湃新聞》8月5日引述周筱贇家屬及其律師所提供訊息，透露上述消息。

公開資料顯示，周筱贇原任職《南方都市報》高級編輯，他也是著名爆料人，曾通過網絡平台先後揭露了中石化天價酒事件、盧美美父女中非希望工程事件、重慶國際小姐選美黑幕、成龍基金會事件、李亞鵬與嫣然天使基金會事件、中華兒慈會48億元人民幣鉅款神秘消失等事件。

他曾獲頒天涯社區2011年度爆料人、騰訊網2011年度深度記者獎、央視《新聞周刊》2012年度人物之一等榮譽。

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報道稱，針對上述案件，盤錦市公安局一名辦案人員表示，盤錦市公安局已經成立專案組，案件將由盤山縣公安局辦理。

周筱贇一名家屬說，周筱贇是7月29日從廣州被盤錦警方帶走的，「具體做了什麼事涉嫌犯罪，對方稱不方便透露。」周筱贇的微博在7月27日晚21時25分後就沒有再更新。

報道引述北京市中聞律師事務所律師趙琮稱，他於8月2日接受了周筱贇家屬的委託，隔天（8月3日）來到盤錦。他並透露，周筱贇近期作為辯護律師正在辦理盤錦一起「套路貸」案件。

趙琮也說，儘管已向盤錦市公安局大窪分局申請會見，但目前暫未見到周筱贇。他透露，接待的工作人員稱，目前因疫情防控，不允許當面會見。至於視頻會見的申請，工作人員稱由於設備還在調試當中，需要調試好後才能使用。

另據多個微信公眾號和微博賬號消息，周筱贇會被以涉嫌尋釁滋事罪抓捕，原因是他將公開庭審的視頻放到了網上。據報，在周筱贇轉發的視頻中，有檢察官在庭上發言逾越底線，該公訴人曾因表示「司法人員受賄不辦事，正是守住了司法底線」而引起公憤。

不過，這項消息尚未被官方證實或披露。

此外，北京才良律師事務所律師王才亮8月5日也在微博上透露：「我知道周筱贇屢屢公開關注一些事件，近十多年來得罪了不少人，但盤錦與他有關的只有一個有關檢察官在庭上發言逾越法律與道德底線引起公憤的那個案件。」