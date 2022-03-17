受賄逾7000萬　國家能源局原副局長劉寶華被判13年

周三（16日）上午，山東省青島市中級人民法院對國家能源局原黨組成員、副局長劉寶華受賄案一審公開宣判，劉寶華被判13年。



據微信公眾號「青島中院」消息，青島市中級人民法院以受賄罪判處劉寶華有期徒刑13年，並處罰金300萬元（人民幣．下同）。扣押、查封在案的贓款贓物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

經審理查明，2000年至2020年，劉寶華利用其職務上的便利，或者其職權、地位形成的便利條件，為相關人員在企業改制、公司經營、項目承攬、子女入學等方面謀取利益或不正當利益，單獨或夥同他人非法收受財物共計摺合7073萬餘元。

2020年9月28日，劉寶華落馬前最後一次公開露面。（中國電力新聞網截圖）

資料顯示，劉寶華出生於1963年8月，河北寧晉人，曾在中國水利電力部、能源部、電力部等單位工作，1998年7月起進入電力系統，相繼在中國國家經貿委電力司、中國國家電監會市場監管部工作。2013年6月，劉寶華進入中國國家能源局，歷任市場監管司司長（正司局長級）、核電司司長等職，2017年8月起任副局長。2020年10月17日，劉寶華因涉嫌嚴重違紀違法被查。

2021年4月21日，中紀委官網消息稱，劉寶華喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，收受禮品禮金；組織觀念淡薄，不如實報告個人有關事項；違規干預插手市場經濟活動，大肆收錢斂財；利用職務便利在公司經營、項目承攬等方面為他人謀取利益，並非法收受鉅額財物。

通報指，劉寶華嚴重違反中共政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，性質嚴重，影響惡劣。中共中央決定，給予劉寶華開除黨籍處分；由中國國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

值得一提的是，在劉寶華之前，中國國家能源局原副局長王曉林、原局長努爾·白克力分別於2018年1月、9月落馬，努爾·白克力於2019年12月被判處無期徒刑。