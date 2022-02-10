中銀監原副主席蔡鄂生涉受賄、濫用職權等罪　最高檢決定逮捕

據央視周四（10日）報道，最高人民檢察院對原中銀監副主席蔡鄂生作出逮捕決定。



報道稱，原中國銀行業監督管理委員會黨委委員、副主席蔡鄂生涉嫌受賄、利用影響力受賄、濫用職權一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴；日前，最高檢依法以涉嫌受賄罪、利用影響力受賄罪、濫用職權罪對蔡鄂生作出逮捕決定；該案正在進一步辦理中。

此前，中央紀委國家監委網站1月24日發布消息稱，日前對蔡鄂生嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。經查，發現蔡鄂生政治上徹底蜕變，對黨不忠誠不老實，搞兩面派、做兩面人，濫用金融監管權，嚴重擾亂金融市場秩序，嚴重污染金融領域政治生態，對抗組織審查。

2016年3月23日，中國銀行業監督管理委員會前副主席蔡鄂生在論壇上發言。 （新華社）

通報還稱，蔡鄂生奢靡腐化，組織觀念淡漠，且寡廉鮮恥，大搞權色、錢色交易；目無法紀，「退而不休」，頂風作案，利用職務便利和影響力為他人在融資貸款、項目承攬、職務晉升等方面謀利，並非法收受鉅額財物。

通報說，蔡鄂生的行為構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、利用影響力受賄、濫用職權犯罪，性質嚴重，影響惡劣，依規給予蔡鄂生開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

曾被稱為中國信託業「頭號功臣」的蔡鄂生，2021年7月在卸任銀監會副主席8年後被中紀委調查。

公開資料顯示，1951年出生的蔡鄂生長期在銀行系統任職，在央行系統工作20餘年，官至中國央行行長助理兼上海分行行長，2001年至2005年轉任國有重點金融機構監事會主席，2005年12月出任中國銀行業監督管理委員會副主席，至2013年5月退休。

金融反腐是中共十九大後高層關注的重點之一。在2019年1月11日的十九屆中央紀委三次全會和2020年1月13日的十九屆中央紀委四次全會上，中共高層都強調了金融反腐。

與之相對應，中共十九大後有多個「金融虎」被揪出。2018年4月17日，中國華融資產管理股份有限公司黨委書記、董事長賴小民被查；2019年2月20日，中國中信集團有限公司原黨委委員、執行董事趙景文被查；2019年7月31日，胡懷邦被查；2020年3月20日，孫德順被開除黨籍；2021年7月30日，蔡鄂生被查。