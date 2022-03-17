蘇貞昌追陸劇？愛看《延禧攻略》 國台辦：可再推薦幾部給他

台灣行政院長蘇貞昌日前在立法院接受質詢時，針對台灣立委提問「對女性的觀感是什麼」時，唸了一首讚美女性的詩，被發現出是自內地劇集《走向共和》。



國台辦發言人朱鳳蓮16日回應時指出，從媒體報導看，蘇貞昌講過好幾部大陸電視劇，《延禧攻略》、《走向共和》都有，「我還可以再推薦幾部」，她也批評有些人口口聲聲喊「去中國化」，私下卻很誠實地「追求中華傳統文化的浸潤」是不是有點人格分裂？



民進黨籍立委林宜瑾3月8日婦女節質詢蘇貞昌，「對女性的觀感是什麼?」，蘇貞昌特別脫下口照，當場吟誦「女人是平凡的，月朗星稀，是多少女人用晨炊點燃了多少個的家庭新的一天，把零零碎碎縫補成美麗。人類生了女人，女人卻生了全人類，這個世界如果沒有女人，將少了百分之五十的真，百分之七十的善，百分之百的美。」

當時蘇貞昌稱該詩出自孫中山．不過國民黨文傳會表示經查證後，《國父全集》內並無收錄。台灣網民則指出，該詩其實是出自央視2003年的戲劇《走向共和》第66集中，飾演孫中山的內地藝人馬少驊在第66集中吟唱的詩句。

據台媒「TVBS」指出，2018年，蘇貞昌在競選新北市長期間，就曾提到陸劇《延禧攻略》，當時該劇在兩岸三地引發追劇熱潮。蘇貞昌指出，最初大家會認為劇中角色「爾晴」是可愛的小女生，但後來才會發現「她的心機有多麼重」，藉此暗諷當時國民黨候選人侯友宜。

16日國台辦舉行例行記者會，《中國時報》記者提問，「如何看待被列為『台獨』頑固分子的蘇貞昌竟熱愛追看大陸主旋律電視劇？有考慮將他從『台獨』頑固分子清單中除名嗎？」。

台灣行政院長蘇貞昌被列為「頑固份子清單」。（台行政院供圖）

據台媒「TVBS」表示，當時全場聽到問題後都笑出來，朱鳳蓮也笑答「從媒體報導看，蘇貞昌講過好幾部大陸電視劇了《延禧攻略》、《走向共和》都在其中、我還可以再推薦幾部，《覺醒年代》、《人世間》、《正陽門下》、《山海情》都挺好看，都是很好的教育和啟發。」

朱鳳蓮續指，兩岸血脈相連，文化相通，這是刻在基因裡的，去不掉的。「有些人口口聲聲高喊去中國化，私下卻很誠實地追求中華傳統文化的浸潤，是不是有點人格分裂？這也充分說明搞台獨行不通」。

爾晴是一位超級大奸人令人非常討厭。（《延禧攻略》微博圖片）

2020年民進黨立委林楚茵，曾質疑愛奇藝未經許可進入台灣市場，但被台灣網民捉包在立法院的自拍照，手提電腦的畫面竟是愛奇藝，更疑似在追陸劇。對此，林楚茵則表示，自己不是追劇，而是在「關切」。