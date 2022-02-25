烏克蘭局勢｜台灣將參與對俄羅斯經濟制裁　蘇貞昌：嚴厲譴責侵略

針對俄羅斯入侵烏克蘭，台灣行政院長蘇貞昌在周五（25日）表明，包括台灣在內全世界都會予以嚴厲譴責，同時也會與民主國家同步予以制裁。

與此同昤，台灣外交部發聲明，宣布將會參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁。



美國白宮外有不少民眾舉牌聲援烏克蘭。（美聯社）

對於輿論將烏克蘭與台灣作比較，蘇貞昌強調兩者情形大有不同，台灣不但世界產業鏈重要，同時無論就地緣政治或地理環境，以及台灣的團結、努力，「我們對於有一些境外勢力故意運作認知作戰有人與以附和，身為不齒。」蘇貞昌稱，台灣絕對會保護國家的主權、安全，一定會跟世界的民主國家同步堅守國家主權，保護人民安全。

至於台灣外交部的聲明則指，嚴厲譴責俄羅斯違反《聯合國憲章》發動戰爭，以武力入侵烏克蘭並強佔烏國領土。聲明稱，台灣作為國際社會民主陣營的成員，堅定捍衛民主自由及法治人權的普世核心價值，對俄羅斯不以外交協商的和平方式解決爭議，卻選擇以強凌弱的武力威嚇手段，至表遺憾。為敦促俄方停止對烏克蘭的軍事侵略，以及儘速恢復各方的和平對話，台灣政府宣布將參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁。

【相關圖輯】烏克蘭局勢降溫？ 俄英卻在微博用中文「開戰」網民圍觀（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 2

聲明最後強調，台灣重申並再度呼籲尊重烏克蘭主權獨立及領土完整，反對以武力或脅迫方式片面改變現狀，支持各方在國際法架構下，透過和平、理性的對話與協商解決歧見。台灣將持續與美國及其他理念相近國家緊密協調，採取適當的因應作為，協助烏克蘭早日遠離戰禍，恢復區域及全球的和平與穩定。