火速運往抗疫一線　中國首批逾2萬盒輝瑞治療藥上海通關

國家衛健委3月15日發布《冠病診療方案（試行第九版）》後，首批輝瑞新冠肺炎治療藥通關進口至內地。據上海海關3月18日消息，2萬1200盒進口首批新冠口服藥輝瑞帕克斯（Paxlovid）17日晚上10時30分經上海外高橋保稅區海關驗放後，辦完全部進口通關手續，火速運往中國全國抗疫一線。這是該種藥物被納入最新版冠病診療方案後中國的首批進口。



據《澎湃新聞》報道，上海海關綜合處副處長鬍曉明稱，這批貨物是從浦東機場口岸入境的。他們提前對接企業了解貨物進口情況，制定並啟動全程通關保障預案，指導企業採取「提前申報」模式。貨物抵達浦東機場後，立即提離並轉運至外高橋保稅區，為企業後續的申報進口和分撥出運提供了寶貴的時間「提前量」。

上海保稅區海關「接棒」後，在業務現場設置綠色通道，確保貨物安全便捷通關。鑑於這批藥物對儲存環境有較為嚴格的要求，在接到企業的預約查驗申請後，保稅區海關指派關員在做好安全防護的前提下，赴企業開展入庫查驗工作，根據查驗指令完成現場驗核，實現通關「零等待」。（延伸閱讀：懶人包｜中國批准輝瑞口服藥Paxlovid進口註冊 一文睇清三大疑問）

Paxlovid是中國批准的第一款進口新冠肺炎口服藥。（韓聯社）

上海保稅區海關綜合業務二科科長耿靜說:「這批貨物數量比較大，我們充分發揮海關特殊監管區域物流分撥中心的功能，幫助企業根據實際情況和需求，合理安排分批出區及相應的運輸計劃，提供全天候通關保障，不讓藥品有一秒鐘的耽擱。」

2月11日，國家藥監局根據《藥品管理法》相關規定，按照藥品特別審批程序，進行應急審評審批，附條件批准輝瑞公司冠病治療藥帕克斯（Paxlovid）進口註冊，Paxlovid中國批准的第一款進口新冠肺炎口服藥。3月15日，中國國家衛生健康委發布《冠病診療方案（試行第九版）》修訂要點顯示，國家藥監局批准的輝瑞帕克斯（Paxlovid）藥物被寫入診療方案。