深圳解封｜內地湧批港聲　90後女白領：深圳是開放城市不怨任何人

內地近日確診個案回升，3月以來新增個案突破2萬宗，鄰近香港的深圳12日亦宣布封城，內地網上輿論湧現不少對香港批評聲音，質疑港府「不禁不管控」令疫情傳入內地，17日特首林鄭月娥被問及對內地輿論的看法時回應指「唔好睇、唔好聽、唔好信。」



《香港01》採訪28歲的深圳寶安區居民斯琳，她認為，深圳本來就是一個開放的城市，對於仇港言論，她認為沒必要，「其實沒辦法知道疫情是從香港、台灣，或是其他地方傳來」，重點是配合防疫政策盡快讓生活恢復。18日，深圳市已實現社會面動態清零的5個區，恢復正常工作秩序和生產經營，但尚不包含斯琳所在的寶安區和工作的南山區。



3月12日內地新增逾3,000宗本土個案，深圳市新增66宗本地個案，包括60宗確診及6宗無症狀感染。13日，深圳市疫情防控指揮部發通告，開展3輪全員核酸檢測，巴士地鐵停運、社區小區封閉式管理、非必要企業停止營業或在家工作等。深圳實施嚴格防疫政策，形同「封城」；但13日香港大浪灣遊客戲水的畫面傳回內地，引發內地輿論抨擊，更出現仇港言論。此外，深圳的嚴格防疫政策也在香港引發討論。

▼3月13日 市民疫下到大浪灣泳灘「下水禮」▼



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《香港01》記者觀察到因本港疫情嚴峻，全港中小學及幼稚園提早放暑假，許多民眾居家辦公，不少民眾選擇北上避疫。社交平台如小紅書、抖音也出現民眾分享「赴深圳隔離攻略」、「赴上海隔離攻略」，記者聯繫3月開始返內地的港人，惟受近期內地批港輿論等因素影響，民眾多以時機敏感為由拒訪。

對於內地輿論出現批港的聲浪，質疑疫情「倒灌內地」，港人偷渡或是赴內地隔離引發疫情一事，深圳居民斯琳認為不必要。她提到，深圳本來就是一個開放的城市，「其實沒辦法知道疫情是從香港還是台灣，或是其他地方傳來」，現在的重點是「配合防疫政策」盡快讓生活恢復。

28歲的斯琳是湖北人，居住在深圳寶安區，目前在南山區工作。她稱，疫情2年多以來，自己對隔離「已很有經驗」，封城對她生活影響不大。她提到，自己封城後，生活其實沒有受到太大的影響，一樣居家辦公叫外賣，在封城後除了去做核酸檢測，都沒有其他的外出。

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斯琳也分享，與自己同住的廣東室友因為是密切接觸者，她所在的大樓立刻被標註成重點防疫大廈要每天做核酸，斯琳提到，目前深圳的核酸檢測都是以一天一檢或是三天兩檢的頻率在進行。

對於深圳的防疫政策，斯琳提到，其實深圳居民也不一定對所有的防疫政策照單全收，「好的就稱讚，不好的也會檢討」但重要的是要配合防疫，相信在第一線防疫人員的判斷，她認為這部分深圳人都做得相當不錯。談到港深通關，斯琳說，自己也想到香港玩，但還是「等疫情和緩再說」。

深圳鹽田5區實現社會面動態清零 今已恢復正常秩序

17日晚深圳市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部發布通告，指深圳已實現社會面動態清零的鹽田區、坪山區、光明區、大鵬新區、深汕特別合作區5個區，恢復正常工作秩序和生產經營，今起開始實施。至於其他未實現社會面動態清零的區域，要做好精準防控，努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

此外，深圳市福田區近日發生聚集性新冠疫情，由於防疫工作中失職失責，18日公布，市公安局副局長黃文雅等8人被免職。通報指，疫情暴露了福田區重點社區場所常態化疫情防控工作存在短板漏洞，一些黨員領導幹部存在履職不力、失職失責等問題。