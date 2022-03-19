疫情｜內地專家：抗原自測不可代替核酸　一般人群不必爭搶囤貨

國家衛健委日前發布《新冠病毒抗原檢測應用方案》，在核酸檢測基礎上增加抗原檢測作為補充，民眾可以自行購買抗原檢測試劑自測。

其後，不少新冠抗原檢測試劑盒在線上以及線下上架後，便被一搶而空。有內地專家對此表示，抗原檢測應用於高風險人群，一般人群不必爭搶更不必囤貨。



不少新冠抗原檢測試劑盒在線上以及線下上架後，便被一搶而空。（淘寶）

國家衛健委臨床檢驗中心副主任李金明表示，抗原檢測通過抗原抗體的結合反應來測抗原，特點是方便、快捷。Omicron等變異毒株傳染性很強，給疫情防控帶來了挑戰。在一些不具備核酸檢測能力的基層地區，或者面向一些感染風險相對較高的集中隔離人員，使用抗原檢測，可以不需要專門實驗室和復雜儀器，以更短時間檢測出結果。

但是，李金明說，抗原檢測不能代替核酸檢測，核酸檢測的敏感性比抗原檢測要高100倍至1000倍。「核酸檢測在方法學上沒有假陽性。當抗原檢測是陽性時，一定要做核酸檢測確認。」

針對抗原檢測試劑盒被搶光的現象，李金明指，抗原檢測應該用在高風險、高流行率聚集性感染人群的檢測，包括到不具備核酸檢測能力的基層醫療機構就診，且出現相關症狀5天以內的人員；以及隔離觀察人員，「一般人群沒必要做抗原檢測。」

李金明又說，有自我檢測需求的社區居民，如有居民覺得自己不小心接觸到可能帶有新冠病毒的物品，擔心會被感染，可用抗原檢測的方法自測，頻率一天一次，無需太頻繁。