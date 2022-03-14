疫情｜新冠抗原自測產品上架　淘寶：可送至香港買家自選的集運倉

3月11日，國家衛健委發布《新冠病毒抗原檢測應用方案》，在核酸檢測基礎上增加抗原檢測作為補充，民眾可以自行購買抗原檢測試劑自測。目前，共10款國產新冠抗原自測產品已獲國家藥監局批准正式上市。

抗原自測試劑盒迅速登陸各大電商平台。今日（14日），淘寶、天貓、京東、美團等多家電商平台出售抗原自測試劑盒產品，大部分要預訂，少數平台已能直接購買。



在淘寶App搜索「新冠自測」，即可進入諾唯讚新冠抗原檢測試劑盒購買頁面，該產品售價為486元/20人份（人民幣，下同），頁面上有詳細的購買須知及使用流程介紹，通過鼻腔拭子採樣，10至20分鐘內就可讀取檢測結果。

線上醫療平台阿里健康表示，品牌官方授權的更多抗原自測產品正在陸續上線中。淘寶頁面顯示，萬孚生物和金沃夫的抗原自測產品尚未開放銷售和預約；正式開售後，消費者可通過萬孚旗艦店、阿里健康大藥房、大參林大藥房旗艦店、聚划算等渠道購買抗原自測產品。

01記者曾詢問賣家能否送貨到港，對方表示新冠抗原自測產品不能直運港澳台地區，但可以送到買家提供的集運倉地址，「可以下單就是可以發貨的」。

淘寶賣家稱，新冠抗原自測產品不能直運香港，但可送至買家自選的集運倉。

美團需要預約購買，發貨周期約15天。目前，在美團上架的是北京金沃夫的抗原自測產品，價格為32.8元/一人份。美團表示，昨天（13日）上架後曾因貨源緊張導致短暫售罄，但目前可正常下單。值得注意的是，3月13日至4月11日期間，每位用戶每日限購1件。

美團買藥相關負責人稱，3月13日起，消費者可透過美團買藥頻道中全國發貨的藥店預約購買相關產品，商家將於20日起使用快遞為用戶發貨。同時，美團買藥聯合多間連鎖藥店，預計將在一周內與線下藥店同步上架抗原自測產品。

京東同樣需要預約購買，目前可預訂的包括熱景生物（5人份）、北京金沃夫（25人份）、華大基因（20人份），但只有華大基因公布價格為490元（24.5元/一人份）。

除此之外，多間醫藥電商宣布與生產廠家合作，開售新冠抗原自測產品。3月14日，華大基因與多家醫藥電商平台及連鎖藥店簽約；覆蓋全國23個省近60個城市的益藥藥房，宣布全國藥房及線上商城正在積極籌備，並開通全國線上線下預約通道；平安健康醫療科技有限公司亦宣布首批抗原自測試劑盒即將上線，屆時用戶可在平安健康App預約購買。

截至目前，獲國家藥監局批准上市的10款新冠抗原自測產品，包括南京諾唯贊、北京金沃夫、深圳華大因源、廣州萬孚生物、北京華科泰生物、萬泰生物、熱景生物、天津博奧賽斯生物、重慶明道捷測生物和北京樂普診斷。