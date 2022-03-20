疫情｜內地增3833宗本土個案吉林佔1494宗　上海破紀錄有逾500宗

內地的新冠肺炎疫情嚴重，據國家衛健委通報，昨日（19日）內地新增本土確診病例1656宗；另新增本土無症狀感染者2177宗，合共3833宗。

在疫情重災區方面，其中吉林省共有1494宗本土個案。上海疫情升温，錄得破紀錄509宗本土個案。此外，河北有555宗本土個案，山東有431宗本土個案。廣東則有78宗本土個案，其中深圳佔66宗。

深圳口岸辦昨日公布，深圳口岸在3月18日又檢測1名跨境貨車司機核酸檢測陽性。

此外，內地多地錄得由香港輸入的個案（包括無症狀感染者），據不完全統計，其中廣東有49宗，北京有13宗，上海有5宗，四川有4宗。



內地新增本土確診病例方面，吉林1191宗，其中長春市833宗、吉林市327宗；福建158宗，其中泉州市138宗；山東51宗，其中濱州市35宗；廣東51宗，其中深圳市49宗、珠海市1宗、東莞市1宗。

遼寧39宗；甘肅29宗；天津21宗；河北21宗；浙江19宗；黑龍江18宗；上海17宗；陝西15宗；江西6宗；湖南6宗；雲南4宗；安徽3宗；重慶3宗；河南2宗；北京1宗；江蘇1宗。另外含76宗由無症狀感染者轉為確診病例。

內地新增本土無症狀感染者方面，河北534宗，均在廊坊市；上海492宗；山東380宗，其中濱州市349宗；吉林303宗，其中吉林市287宗；遼寧132宗，其中大連市65宗；福建109宗，其中泉州市105宗。

江蘇50宗；江西28宗；廣東27宗，其中深圳市17宗、東莞市7宗、中山市3宗；廣西24宗；黑龍江19宗；浙江18宗；雲南17宗；甘肅17宗；安徽15宗；內蒙古8宗；重慶4宗。

深圳口岸1名跨境貨車司機核酸檢測陽性

深圳口岸辦昨日公布，深圳口岸在3月1日又檢測1名跨境貨車司機核酸檢測陽性。新增的核酸檢測陽性的跨境司機從深圳灣口岸入境閉環返港。

據廣東衛健委，昨日廣東有多宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港，涉及深圳、珠海、中山等，一共有49宗，其中深圳佔46宗。

北京方面，昨日新增13宗境外輸入確診病例來自香港。上海方面，昨日有5宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港。四川方面，昨日有4宗新增境外輸入無症狀感染者來自香港。