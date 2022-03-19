疫情｜內地昨增2死亡個案均年逾60　衛健委：死因由基礎疾病導致

內地的新冠肺炎疫情持續嚴峻，昨日（18日）新增2宗死亡個案，國家衛健委表示，2名死者均超過60歲，直接死因由基礎疾病導致。



新增的2宗死亡個案，均是吉林省的本土確診個案，國家衛健委醫政醫管局局長焦雅輝介紹指，2宗死亡個案其中1人是高齡、另1人年齡亦超過60歲，且都合併嚴重的基礎疾病，其中1人未有接種新冠疫苗。

焦雅輝又稱，2名死者病情本身不重，是輕型，直接的死亡原因由基礎疾病導致。

據介紹，死亡個案1：男，65歲，合併慢性腎衰竭-尿毒症、腎病綜合徵、腎澱粉樣變性、冠狀動脈粥樣硬化性心髒病等基礎性疾病。2021年起開始透析治療。2022年3月9日因暈厥，到吉林正大國際醫院就診，收入隔離病房。後因新冠肺炎核酸檢測陽性，轉入吉林醫藥學院附屬醫院治療。患者入院後給予一級護理、吸氧、多功能心電監護、連花清瘟顆粒、降鉀樹脂、阿莫西林抗感染、退熱、擴冠、止痛等對症治療。在院治療過程中，患者無誘因突然出現呼之不應，呼吸深大，經搶救無效，臨床死亡。死亡原因：高鉀血症、嚴重代謝性酸中毒、低血糖、急性非ST段抬高性心肌梗死。

死亡個案2 ：男，87歲。2022年3月11日摔倒後，出現雙下肢乏力，言語模糊不清，在當地醫院就診。後因核酸檢測陽性，轉運至吉林市中心醫院救治。患者合併患有腦梗死、高血壓等基礎性疾病，腰部外傷。入院後給予一級護理，多功能監護、鼻導管吸氧、連花清瘟膠囊口服、霧化吸入及適當補液，同時給予抗炎、祛痰、導尿等治療。在院治療過程中，患者突發呼吸困難、心臟停跳，搶救無效死亡。死亡原因：急性大面積肺栓塞。

內地上次出現死亡個案，還是2021年1月25日，死者亦是吉林的本土確診個案。此外，截至3月18日24時，內地累計通報死亡個案4638宗。