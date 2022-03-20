上海疫情｜增逾500宗本土個案　當地衛健委：防控進入最吃勁階段

上海疫情升温，昨日（19日）錄得破紀錄509宗本土個案，包括17宗本土確診病例及492宗本土無症狀感染者。

上海市衛健委主任鄔驚雷今日（20日）早上表示，當前上海疫情防控進入最吃勁的關鍵階段，要因時因勢因情施策，更早、更快、更嚴、更實落實各項防控措施，加快開展核酸篩查、流調排查和區域協查，盡快有效控制局部聚集性疫情，統籌好疫情防控和經濟社會發展，努力用最小的代價實現最大的防控效果。



鄔驚雷又解釋，16、17日兩天上海針對重點區域進行核酸檢測篩查，總共採樣1400多萬人次完成檢測。這次從18日到20日，在前期重點篩查的基礎上同時對非重點區域同步開展篩查，盡可能擴大篩查覆蓋面。

鄔驚雷說，由於篩查採樣速度效率大大提升，18-19日採樣量達到2100多萬人次。19日的感染者數量創了新高，說明這次篩查是及時有效的，是必要的，這對盡快發現陽性感染者，控制疫情傳播是非常關鍵的。

當局又表示，截至今日早上9時，全市已累計排查到在滬密切接觸者22719人，均已落實管控；已排查到在滬密切接觸者的密切接觸者58041人，均已落實管控。