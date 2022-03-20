疫情｜深圳：基本實現社會面動態清零　公交地鐵明起全面恢復運行

深圳上周日（13日）宣布，3月14日至20日期間實行全員三輪核酸檢測，全市巴士、地鐵停運，全市社區小區、城中村、產業園區實施封閉式管理等「半封城」措施，可謂疫情發生以來最嚴格。

深圳今日（20日）下午宣布，已在全市範圍內完成三輪全員核酸檢測，基本實現社會面動態清零，明日（21日）起全市黨政機關、企事業單位、生產經營單位等恢復正常工作秩序和生產經營，公交、地鐵全面恢復運行，但仍繼續實施分區分級差異化疫情防控舉措。



深圳發公告指，全市疫情防控形勢依然嚴峻，但總體可控，繼續實施分區分級差異化疫情防控舉措。全市封控區、管控區、防範區嚴格執行疫情防控相關措施。福田區尚未實現社會面動態清零的部分區域（濱河路以南、僑城東路以東、紅嶺南路以西）管控措施由福田區疫情防控指揮部根據疫情形勢另行公告。

相關措施包括繼續加強社區小區管控，全面加強社區小區、城中村圍合管理，嚴格落實測溫、亮碼、戴口罩等防控措施，進出須憑48小時核酸檢測陰性證明。

此外，非生活必需密閉場所繼續暫停開放。學生兒童託管機構、線下教育培訓機構等繼續暫停服務，各類餐飲機構堂食按50%限流開放；農貿（集貿）市場、藥店、批發市場、商場超市等重點場所在嚴格落實測溫、掃碼、限流、保持1米間距等管控措施的前提下有序開放。進出各類公共場所、乘坐公共交通工具等須憑48小時核酸檢測陰性證明。

當局又要求，原則上暫不舉辦大型活動、論壇等，嚴控群體性活動，減少人員聚集。以上措施在21日至3月27日期間施行。