疫情｜深圳鹽田等5區實現社會面動態清零　今起恢復正常秩序

深圳市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部周四（17日）晚發布通告，指深圳已實現社會面動態清零的5個區，恢復正常工作秩序和生產經營。有關措施自周五（18日）起開始實施。



已實現社會面動態清零的為鹽田區、坪山區、光明區、大鵬新區、深汕特別合作區。通告表示，自周一（14日）開始，深圳全市範圍已完成兩輪全員核酸檢測，部分區已實現社會面動態清零，全市疫情防控形勢依然嚴峻惟總體可控。為從嚴從緊從細做好疫情防控工作，統籌好疫情防控和經濟社會發展，確保產業鏈供應鏈安全穩定，確保群眾正常生產生活平穩有序，上述5區黨政機關、企事業單位、生產經營單位等恢復正常工作秩序和生產經營，巴士、地鐵恢復運行。封控區、管控區、防範區嚴格執行疫情防控相關措施。

至於其他未實現社會面動態清零的區域，要做好精準防控，努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。加大企業服務力度，分區分級分類實施差異化疫情防控措施，實施「一企一策」、「一廠一案」，保障企業有序生產經營。同時要做好統籌協調，全力保障交通運輸順暢，確保企業物流暢通。

羅湖等區仍未實現社會面動態清零。圖為3月13日，羅湖區市屬公園及綠道封閉，暫停開放（視覺中國）

目前，未實現社會面動態清零的為福田區、羅湖區、南山區、寶安區、龍崗區、龍華區等6個區，深圳市疫情防控指揮部辦公室綜合組表示，居住在這些區的居民，除因參加防疫任務、保障市民生活和城市基本運行、保障香港供應等工作需要外，其他居民原則上繼續居家，不能跨區流動。而居住在已實現社會面動態清零的5區居民，亦除因上述工作需要外，其他居民非必要不前往福田等6個區。

當局又指，鹽田等5個區內的公園、廣場等戶外場所恢復開放，但暫停廣場舞等聚集性活動。強調疫情防控形勢依然嚴峻，請市民非必要不外出，不串門、不扎堆、不聚集，而為保護城市安全，5區的居民依然需要主動完成最後一輪核酸檢測。至於外賣快遞從業人員，考慮到行業特殊性，則可以在鹽田等5個區之間跨區流動；不可以在福田等6個區之間跨區流動；不可以在已實現和未實現社會面動態清零的區之間跨區流動。