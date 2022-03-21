疫情｜內地增4331宗本土個案吉林佔近半　上海再破紀錄有758宗

內地的新冠肺炎疫情嚴重，據國家衛健委通報，昨日（20日）內地新增本土確診病例1947宗；另新增本土無症狀感染者2384宗，合共4331宗。

在疫情重災區方面，其中吉林省共有2091宗本土個案。上海疫情升温，再錄得破紀錄758宗本土個案。此外，河北有407宗本土個案，山東有299宗本土個案。廣東則有54宗本土個案，其中深圳佔44宗。

深圳口岸辦昨日公布，深圳口岸在3月19日又檢測2名跨境貨車司機核酸檢測陽性。

此外，內地多地錄得由香港輸入的個案（包括無症狀感染者），據不完全統計，其中廣東有41宗，北京有1宗，上海有8宗，四川有13宗。



內地新增本土確診病例方面，吉林1542宗，其中長春市1079宗、吉林市452宗；福建154宗，其中泉州市129宗；河北51宗，其中廊坊市48宗；廣東38宗，其中深圳市33宗、廣州市3宗、東莞市1宗、中山市1宗。

遼寧35宗；黑龍江27宗；上海24宗；天津18宗；陝西14宗；山東13宗；湖南10宗；甘肅6宗；北京4宗；雲南4宗；內蒙古2宗；浙江2宗；江西1宗；河南1宗；重慶1宗。另外含54宗由無症狀感染者轉為確診病例。

內地新增本土無症狀感染者方面，上海734宗；吉林549宗，其中吉林市545宗；河北356宗，其中廊坊市351宗；山東286宗，其中濱州市265宗；遼寧109宗，其中大連市74宗；福建107宗，其中泉州市101宗。

江蘇58宗；江西33宗；甘肅27宗；雲南25宗；廣西21宗；浙江16宗；廣東16宗，其中深圳市11宗、東莞市4宗、中山市1宗；黑龍江14宗；安徽10宗；河南9宗；天津7宗；內蒙古5宗；海南1宗；重慶1宗。

深圳口岸2名跨境貨車司機核酸檢測陽性

深圳口岸辦昨日公布，深圳口岸在3月19日又檢測2名跨境貨車司機核酸檢測陽性。新增的核酸檢測陽性的跨境司機從深圳灣口岸出入境。

據廣東衛健委，昨日廣東有多宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港，涉及廣州、深圳、珠海、中山等，一共有41宗，其中深圳佔25宗。

北京方面，昨日新增1宗境外輸入確診病例來自香港。上海方面，昨日有8宗新增境外輸入確診病例來自香港。四川方面，昨日有13宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港。