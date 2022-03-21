疫情｜首批輝瑞口服藥Paxlovid驗收入庫　已運往吉林長春抗疫前線

3月20日，運載輝瑞新冠口服藥帕克斯（Paxlovid）的專車從中國醫藥大興物流中心出發，駛向吉林省長春市，藥物到達後將立即送往抗疫前線，是Paxlovid被納入最新版新冠肺炎診療方案後的全國首批進口。



Paxlovid為口服小分子新冠病毒治療藥物。2月11日，國家藥監局根據《藥品管理法》相關規定，按照藥品特別審批程序，進行應急審評審批，附條件批准輝瑞Paxlovid進口註冊，用於治療成人伴有進展為重症高風險因素的輕至中度新冠肺炎患者，例如伴有高齡、慢性腎臟疾病、糖尿病、心血管疾病、慢性肺病等重症高風險因素的患者。

3月15日，國家衛健委發布《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》修訂要點顯示，國家藥監局批准的Paxlovid特異性抗新冠病毒藥物被寫入診療方案。

Paxlovid是中國批准的第一款進口新冠肺炎口服藥。（韓聯社）

中國醫藥官方微信公眾號消息，3月19日，中國醫藥與輝瑞合作的第一批共2.12萬盒新冠口服藥Paxlovid運達中國醫藥大興物流中心，所有貨物按照進出口相關防疫要求，運輸全流程閉環管理，已完成驗收入庫等相關工作。目前，中國醫藥已收到急需藥品緊急保障的調令，所有藥品正運往全國抗疫一線。

此外，根據日內瓦藥品專利池組織（MPP）官網顯示，已與35家公司簽署協議，允許仿製生產輝瑞新冠口服藥Paxlovid成分之一的奈瑪特韋原料藥（nirmatrelvir）或製劑。其中，中國有5家藥企位列名單，分別為複星醫藥、華海藥業、普洛藥業、九洲藥業、上海迪賽諾。除九洲藥業僅生產原料藥外，其餘4家企業可同時生產原料藥和製劑。