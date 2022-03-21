東航737客機MU5735搭載132人　於廣西墜毀引發山火　傷亡情況未明

據中國民用航空局，今日（21日）東航一架波音737客機在執行昆明飛廣州航班任務時，於廣西梧州上空失聯。目前，已確認該飛機墜毀。機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。民航局已啟動應急機制，派出工作組趕赴現場。

晚上6時39分，官媒新華社報道稱，從廣西壯族自治區應急指揮部獲悉，東航波音737客機具體墜機地點為梧州市藤縣琅南鎮莫埌村。



+ 5

據央視早前報道，涉事客機在廣西梧州藤縣墜毀，並引發山火。救援隊伍已經集結正在靠近，傷亡情況未明。

綜合內媒《上游新聞》及《澎湃新聞》報道指，涉事的MU5735航班由東航雲南公司波音737-800飛機執飛，機齡6.8年，屬於較新的客機。該航班原計劃下午1點10分從昆明長水機場起飛，3點05分到達廣州白雲機場，但飛機1點15分起飛後，於下午2點20分左右同地面失去聯繫。

飛行數據顯示，MU5735航班從昆明長水機場起飛後，一直在約8869米高度進行巡航。下午2點19分，飛機突然從巡航高度下降，同時飛行速度從約每小時845公里開始下降。2點21分，MU5735航班丟失ADS-B雷達信號，同地面失聯。

據多段網傳影片顯示，墜毀客機於山中起火冒煙，有目擊民眾發出驚呼聲。網上流傳多張懷疑是失事飛機的殘骸的照片。

網傳影片顯示墜毀客機於山中起火冒煙：

內媒《極目新聞》報道指，梧州藤縣埌南鎮莫埌村一位參與現場救援的村幹部表示，發生事故的飛機已經完全解體，他在現場未看到遇難者遺體。

這名村幹部表示，飛機墜毀引發了山火，將現場附近的竹子、木頭都被燒毀了，消防員趕到現場後將大部分山火撲滅。

東航波音737－800型客機。（新浪）

波音737-800為全球最受歡迎單通道客機之一

根據資料，波音737-800屬於波音新一代737（即737NG），在737MAX推出之前，是波音單通道的主力機型，也是目前國內使用最多的波音客機，同時是全球最受歡迎的單通道客機之一。

該型號的飛機上一次發生飛行事故是在2016年3月19日，一架客機當天凌晨在俄羅斯南部城市頓河畔羅斯托夫墜毀，機上62人全部遇難。這架客機隸屬於迪拜航空，從阿聯酋迪拜飛往頓河畔羅斯托夫，在機場著陸時失事。

事發地點：



涉事班機原定起降點：

