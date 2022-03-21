東航MU5735空難｜疫下虧百億　東航中期報告：嚴控維修費壓低成本

據中國民航局消息，今日（21日）搭載132人的東航波音737客機，在廣西梧州藤縣掉落，並引發山火。目前，救援隊已集結靠近，傷亡未明。

內地傳媒《一點財聞》報道指，東航去年巨虧百億，未知事故會否跟在疫情油價壓力下，嚴控維修費，壓低成本有關。



今年3月東航公告，今年2月東航引進1架A350飛機，截至2月末共運營752架飛機，當中自有飛機有261架，融資租賃飛機有275架，經營租賃飛機有216架。受疫情影響，東航近年業績波動較大，去年預計歸屬東航股東的淨利潤約人民幣-110億元至-135億元。

為減輕經營壓力，東航一度採用多種手段壓降成本。在去年東航的中期報吿中，東航表示聚焦生產運行精細化，公司以飛機減重、單發滑行率提升、航路優化、飛機輔助動力裝置（APU）替代等舉措，有效節省燃油，降低燃油成本。去年上半年，公司以飛機減重模擬測算節省燃油約5907噸。

報告並提到，此公司亦以將生產經營與財務管理融合增收節支：

「公司加強成本費用管控，積極爭取各方面政策支持。通過盤活資產等方式增加收入；通過節約航油等大項成本、嚴控單位餐食機供品費用、維修費用、日常支出等方式壓降成本；通過降低航材庫存、壓縮投資等方式節約現金流；積極拓寬融資渠道，2021年上半年累計發行人民幣220億元超短期融資券和人民幣90億元的公司債券，確保現金流安全並滿足公司生產經營需要。」

東航把生產經營與財務管理深度融合，並以多措舉增收節支。（一點財聞）

據國際航空運輸協會（IATA）去年10月發表的報告預測，在疫情下去年全球航空業預計淨虧損518億美元。

東航亦表示，中國航空業在疫情下面臨嚴峻挑戰，儘管去年國內航空旅客運輸量較20年回升，但受海外疫情持續升溫，國際旅行限制政策等等影響，國際航空客運需求持續處於低位。而且，由於俄烏戰爭，供應鏈危機和物流成本飈升，燃油價格持續上漲，亦加重航空公司成本負擔。

報道指，今次不幸墜機事故是否與東航不善管理經營及財務問題有關，尚待有關部門的進一步調查。