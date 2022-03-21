東航MU5735空難｜多路救援隊抵現場　村民聽到巨響：飛機落地爆炸

今日（21日）東航一架波音737客機在執行昆明飛廣州航班任務時，於廣西梧州上空失聯。目前，已確認該飛機墜毀。機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。首批救援隊117人已到達梧州墜機現場，發現飛機殘骸，據當地村民表示下午2時聽到巨響，有目擊者提到「飛機是掉在地上爆炸，現場除了飛機殼，什麼都不剩。」



據廣西消防救援總隊副總隊長徐學軍透路，廣西第一批消防救援117人、23輛消防車已到達梧州墜機現場，已在現場成立搜救前線指揮部。

廣西消防救援總隊表示已迅速啟動應急預案，全勤指揮部趕赴現場，調派南寧、柳州、桂林、北海、玉林、賀州、來賓、河池支隊538名消防救援人員前往增援，加上第一批救援117人，總共655人，分三個方向趕赴藤縣現場開展搜救工作。

村民下午2點聽到巨響 目擊者：飛機是掉在地上爆炸的

據央視新聞報道，波音737客機在廣西梧州藤縣墜毀，引發山火，目前山火已經撲滅。記者聯繫到事發地村民。該村民透露，「（事發地點）距離我們村有十多公里，在兩點多的時候聽到了一聲巨響。」 該村民指出，「他們有的人在那個礦山上面看到的，飛機擦到地上直接爆炸，現場什麼都不剩，現場最大的就是飛機殼了。」

關於飛機掉落的具體位置，該村民說，失事位置位於廣西藤縣埌南鎮木埌村，飛機墜落處沒有人居住，附近也沒有「兩邊是山，中間是耕地，飛機就掉落在中間的溝裡了。」 村民指出「現在很多消防車、警車部門都去了，市、縣上面的消防車全都去了，現場已經封鎖了。」