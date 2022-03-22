疫情｜內地增4594宗本土個案吉林佔逾半　上海連破紀錄有896宗

內地的新冠肺炎疫情嚴重，據國家衛健委通報，昨日（21日）內地新增本土確診病例2281宗；另新增本土無症狀感染者2313宗，合共4594宗。

在疫情重災區方面，其中吉林省共有2465宗本土個案。上海疫情升温，再錄得破紀錄896宗本土個案。廣東則有30宗本土個案，其中深圳佔28宗。

深圳口岸辦昨日公布，深圳口岸在3月20日又檢測1名跨境貨車司機核酸檢測陽性。

此外，內地多地錄得由香港輸入的個案（包括無症狀感染者），據不完全統計，其中廣東有37宗，北京有4宗，上海有7宗，四川有8宗。



內地新增本土確診病例方面，吉林1902宗，其中長春市1437宗、吉林市438宗；福建110宗，其中泉州市89宗；遼寧67宗；黑龍江43宗；上海31宗；山東25宗；廣東25宗，其中深圳市23宗、中山市2宗。

江西14宗；河北11宗；天津8宗；湖南8宗；河南7宗；陝西7宗；北京6宗；甘肅5宗；江蘇3宗；雲南3宗；內蒙古2宗；浙江2宗；重慶2宗。另外含61宗由無症狀感染者轉為確診病例。

內地新增本土無症狀感染者方面，上海865宗；吉林563宗，其中吉林市558宗；河北212宗，其中廊坊市170宗、唐山市42宗；山東184宗，其中濱州市166宗；遼寧183宗，其中營口市102宗、大連市41宗、瀋陽市40宗；福建110宗，其中泉州市108宗。

江西35宗；甘肅30宗；江蘇29宗；天津28宗；廣西18宗；黑龍江13宗；安徽12宗；雲南12宗；浙江6宗；廣東5宗，均在深圳市；河南4宗；內蒙古3宗；重慶1宗。

深圳口岸1名跨境貨車司機核酸檢測陽性

深圳口岸辦昨日公布，深圳口岸在3月20日又檢測1名跨境貨車司機核酸檢測陽性。新增的核酸檢測陽性的跨境司機從文錦渡口岸出境。

據廣東衛健委，昨日廣東有多宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港，涉及深圳、珠海、中山、江門等，一共有37宗，其中深圳佔27宗。

北京方面，昨日新增4宗境外輸入確診病例來自香港。上海方面，昨日有宗7新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港。四川方面，昨日有8宗新增境外輸入無症狀感染者來自香港。